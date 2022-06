zona sísmica

Temor por apagones

Los problemas que se han presentado recientemente con la energía eléctrica en Mexicali, tiene muy temeroso principalmente al sector empresarial, sobre todo al sector maquilador e industrial, que al parar procesos les genera en algunos casos millones de dólares en pérdidas.

Pero un sector que espera que no suceda nada durante este fin de semana es el restaurantero; hay que recordar que el sector de alimentos es mucho de fechas especiales y mañana domingo es una de ellas, el Día del Padre.

Raúl Vásquez Krauss, presidente de Canirac en Mexicali, detalló que el gremio muestra preocupación por los apagones, debido a que tienen productos perecederos, pero también temen que se den en días especiales que ahuyenten a la clientela.

Para los restaurantes viene la época difícil debido a los altos consumos de energía que derivan en altos pagos de recibos de luz ya que los negocios no son beneficiados por el subsidio eléctrico.

Si bien los más recientes apagones no han sido por una falla en las instalaciones, sino por cuestiones externas, esto no tiene tranquilo a los empresarios, ya que conocen de la problemática que se avecina si no se tiene la energía suficiente para solventar el consumo que se está dando principalmente en Mexicali por el intenso calor que se vivió en días pasados.

REUNIRÁN A MUJERES MORENISTAS

Este día, se llevará a cabo en Tijuana el Encuentro de Mujeres por la Transformación de BC, en el dicen que participará como invitada especial Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, quien es titular de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México.

Comentan que busca replicar las acciones que contribuyeron a reducir los índices de inseguridad, así como programas y leyes en beneficio de la mujer.

En este encuentro, que coordina la diputada federal Evangelina Moreno, se espera que hagan presencia legisladoras federales pertenecientes a los estados de Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas, además de diputadas locales, autoridades estatales y cuadros de Morena.

Asistirán las diputadas federales María Corina Villegas Guarneros; Olga Leticia Chávez Rojas; María Guadalupe Chavira de la Rosa y Erika Vannesa Del Castillo Ibarra Las diputadas locales Adriana Bustamante Castellanos; Socorro Irma Andazola Gómez; Julieta Andrea Ramírez Padilla.

El encuentro será en el salón SNTE sección 2 en la colonia Anexa 20 de Noviembre.

Hay quienes comentan que esto ya es una avanzada de Claudia Sheimbaun, al tratarse de una visita de una funcionaria de su gobierno.

BUSCARÁ QUEDARSE DE ALCALDESA

Dicen que a que anda muy alborotada con la idea de reelegirse es la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo. Y es que de acuerdo a su equipo legal las modificaciones a Ley Electoral publicadas en el 2020, le otorgan ese derecho.

El argumento es que como la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie, se considera que éste sería su primer periodo ya que ella ya era Alcaldesa cuando se publicaron las reformas que permiten la reelección, y por lo tanto tiene derecho a pelear por mantenerse en el cargo otros 3 años.

Dicen que la edil desde ahora ya puso freno para calmar las ansias de aquellos que estaban levantando la mano, y de tajo los paró en seco, como en el caso del regidor Miguel Ángel Ávila Moreno, que ya estaba más que apuntado.

Los puristas del Derecho aseguran que no está del todo mal, pero auguran un camino muy largo, ya que la ley no se puede torcer a conveniencia.

Por lo pronto Brown Figueredo ha dicho a los cuatro vientos que será reelecta, claro falta ver qué dice el partido Morena en el que milita, pues basta recordar que a la ex alcalde Mirna Rincón los panistas le cortaron las alas en su intención de reelegirse, lo que la motivo a cambiarse de color y operar en favor de Morena, precisamente cuando Araceli Brown se candidateó en su primer periodo.

Si bien falta año y medio para que el ambiente electoral se encienda, en Rosarito ya está que arde.