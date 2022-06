zona sísmica

PROGRAMAS

Una de las principales banderas del Gobierno Federal ha sido la implementación de programas con la finalidad de apoyar a los ciudadanos, sin embargo, parece no todos han tenido el éxito que esperaban, tal el es caso de la regularización de autos de procedencia extranjera, al menos en Baja California.

El programa anunciado desde finales del año pasado tenía en primera instancia la meta de regularizar entre 300 mil y 400 mil vehículos irregulares en el estado, pero tras la implementación del programa la realidad es aún muy lejana de lo que esperaban.

El primer obstáculo que vieron los ciudadanos fue que sólo se iban a poder regularizar los vehículos cuya serie inicie con números del 1 al 5, por lo que el resto quedan descartados.

Esto sacó de la ecuación a miles de vehículos que se mantendrán irregulares, a pesar de querer realizar el trámite.

El otro obstáculo fue que en un principio no se contaba con la infraestructura necesaria para realizar el trámite y no fue hasta hace unas pocas semanas que esto cambió y al menos Baja California ya cuenta con mayor infraestructura y espacios para realizar el procedimiento pero la cifra de autos regularizados no está ni cercana a lo que se esperaba y si no hay cambios el decreto finalizaría en septiembre de este año, es decir en tres meses.

Ahora el nuevo programa es el de apoyos a personas con discapacidad, el cual va con un inicio lento, según palabras del delegado federal único, Alejandro Ruiz Uribe, ya que como meta se tiene registrar al menos a 2 mil 300 personas al día y se estaba logrando una cifra de 1 mil 300; la meta en Baja California es empadronar a 77 mil 454 personas con una discapacidad y que no estén en otro programa federal antes del 30 de junio, fecha límite de registro; los programas siguen y será cuestión de tiempo para ver si los resultados son los que se esperaban.

AGUA EN ENSENADA

A pesar de que poco a poco va mejorando la situación del agua en Ensenada, todavía hay bastantes colonias con problemas de desabasto de agua.

Sin embargo, a una semana de que la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentara un plan emergente que contempla la reparación del acueducto Morelos, un ambicioso programa de pipas y reparaciones en tuberías, la mejora ha sido bastante notable, se ve mayor coordinación en los trabajos y colonias que tenían meses sin agua ya empiezan a reportar abasto.

A lo anterior se le suma el cambio de director en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), ya que el viernes se le tomó protesta al nuevo titular, Alonso Centeno Hernández, quien estuvo haciendo un recorrido por las colonias más afectadas el sábado, cosa que el ex director Jaime Alcocer Tello, nunca hizo, al menos se ve la intención de mejorar las cosas.

HUÉSPED DISTINGUIDO

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofreció este sábado un concierto en Ensenada al que asistieron alrededor de 8 mil personas, incluyendo turistas que viajaron de otras partes del país para disfrutar de su música.

El alcalde, Armando Ayala Robles, aprovechó la visita para entregarle el nombramiento de “Huésped Distinguido de Ensenada”, reconocimiento aprobado por el pleno del Cabildo en la sesión ordinaria del pasado miércoles.

“El que Ensenada sea sede de conciertos de artistas de talla internacional, como el que brindó Andrea Bocelli, coadyuvan a la promoción económica y generación de derrama en el municipio”, destacó Armando Ayala.