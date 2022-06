zona sísmica

APROVECHA EBRARD

El que sin duda está aprovechando la Cumbre de las Américas para hacer más enlaces y hacerse notar, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien ante la ausencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es quien tiene los reflectores de los latinos.

El Canciller se encuentra en Los Ángeles, participando en la Novena Cumbre de las Américas, en representación de México. Cabe recordar que apenas el lunes López Obrador dijo que no iría pues no invitaron a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ebrard Casaubón y no el Presidente, fue quien estrechó la mano de Joe Bien y la de su esposa Jill.

La no asistencia de Amlo ha generado diversas reacciones, en México, los funcionarios de su partido lo apoyan, mientras que en EU hay quienes dicen que no hizo falta y no afecta su ausencia a la Cumbre.

Incluso, un presentador de Televisión, durante su programa hizo una broma sobre este hecho.

Jimmy Kimmel se burló del hecho y dijo que se suponía que Amlo iba a llevar el guacamole a la Cumbre.

Ebrard Casaubón, además de estar en los actos oficiales, se dio tiempo para acudir al Consulado de México en Los Ángeles, que encabeza como cónsul Marcela Celorio, quien hace tiempo estuvo en el Consulado en San Diego.

El propio Canciller dijo que no considera que afecte la ausencia del Presidente de México a la Cumbre y que en próximas semanas el propio López Obrador se estará reuniendo con Joe Biden.

AUMENTO DE CASOS DE COVID

Durante las últimas semanas se ha presentado un aumento de casos de Covid-19 tanto en lugares de trabajo como en escuelas por lo que las autoridades están trabajando en los protocolos para evitar un alza.

Si bien los casos no son tan fuertes como en meses atrás, al grado de que no se han presentado más hospitalizaciones, la situación en los centros laborales preocupa un poco, derivado de las afectaciones en producción.

Los casos positivos han llegado incluso en dependencias estatales y federales, donde grupos de trabajo completos han tenido que parar e incluso en algunos casos han tenido que sanitizar el edificio completo para tratar de cortar las cadenas de contagio.

La situación en las escuelas también ha generado brotes, en los distintos niveles educativos, en algunos casos hasta llevar al grupo completo a clases virtuales, para cortar las cadenas de transmisión.

Afortunadamente en el sector educativo, Preparatorias y Universidades están en la etapa final del ciclo escolar, por lo que sería un punto menos a preocupar para la Secretaría de Educación que dirige Gerardo Solís Benavides, quedando sólo la educación básica en la parte final del ciclo escolar.

La realidad es que los contagios en escuelas se han presentado pero en bajo nivel, pero ahora ante este pequeño repunte de casos, la autoridades deberán estar pendientes de los protocolos y de que no se den más casos, sobre todo en la etapa final del ciclo escolar y la parte final de exámenes de ciclo y para ingresar a la educación media superior.