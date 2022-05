zona sísmica

REGRESA AL PES

Cuando inició la legislatura actual parecía que el PES sería una segunda fuerza política, primero todo indicaba que llegaría con cuatro diputados, pero un día antes de tomar posesión les quitaron una silla y quedó para el PAN.

A los pocos meses dos diputados dijeron que se declaraban independientes y se salían del partido, una de ellas, la diputada Rosy García Zamarripa.

Sin embargo, tal parece que los acuerdos con la mayoría de Morena no le convinieron mucho y se dio cuenta de que ahí no tendría un buen lugar, así que a casi nueve meses de dejar al Partido Encuentro Solidario, pues dijo que siempre no.

Así que hace unos días regresó, pues se le vio sentada en primera fila en la toma de protesta de César Hank Inzunza como dirigente estatal.

Incluso, en ese acto ya iba vestida de morado y toda la cosa.

Eso sí, durante ese acto hubo muchas miradas encontradas y risas incómodas de algunos, luego de que Hank Inzunza, en su discurso, dijera que será uno de los objetivos del partido el legalizar la cannabis.

Y es que hay que recordar que el PES siempre había sido de ultraderecha, incluso sus integrantes eran personas religiosas.

Pues tal parece que tales cuestionamientos llegaron a la legisladora, ahora de nueva cuenta del PES, quien en sus redes sociales, dijo que le han preguntado sobre el nuevo presidente estatal del partido, a o que compartió una foto del extravagante hijo de Hank en un evento con mamás, acompañada de un texto en el que se desvive en elogios.

Con el regreso de esta diputada, el PES tiene dos legisladores en el Congreso local, pues cabe recordar que Miguel Peña sigue fuera del partido.

RETIRA DEMANDA

Ante la crisis que actualmente enfrenta la Comisión Estatal de Servicios Público de Ensenada (Cespe), por los constantes cortes de agua que ha realizado en Ensenada y por ser la dependencia responsable de la contaminación de Playa Hermosa, el director Jaime Alcocer Tello decidió contratar como vocera a Carolina Falomir Alvarado.

Incluso, se suponía que el lunes entraría a la nómina de la paraestatal, pero no pudieron contratarla porque se dieron cuenta que hace unos años interpuso una demanda exigiendo su base sindical cuando Marcelino Márquez Wong era director de la Cespe.

Ahora tuvo que presentar su desistimiento a la demanda y así poder trabajar nuevamente en la Cespe.

OLVIDAN FESTEJO

Literalmente de noche pasó el 137 aniversario de la Fundación de Rosarito que se celebra el 14 de mayo, no hubo fiesta, ni siquiera una ceremonia cívica para izar la bandera en esta importante fecha.

Apenas si hubo espacio para que a través de la páginas electrónicas oficiales del gobierno municipal, se hiciera una mención sobre esta fecha, en breves líneas.

El motivo señalan, es ahorrar recursos, para que concentrados se utilicen en los festejos por la municipalización que tendrá lugar el 29 de junio y así como quien dice matan dos pájaros un tiro.

Aunque ambas fechas son importantes en la vida de este joven municipio, hay quienes aseguran que nada tiene que ver la leche con la magnesia y no ven la necesidad de revolver fechas, cuando lo que se está buscando es crear identidad entre los rosaritenses, pues muchos de sus residentes son originarios de otros estados del País, que poco conocen de la historia de Rosarito y así, pues menos.

Ojalá que esto no se haga costumbre y que se dé a cada fecha su lugar, como lo tiene en la historia y debería tenerla en la mente de los ciudadanos.