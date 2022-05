zona sísmica

DENUNCIAN A REGIDORA EJEMPLO

La regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Ericka González Pickett, fue denunciada ante Sindicatura Municipal por Humberto Horcasitas Aguilar.

El empleado municipal adscrito a la oficina de regidores y actualmente comisionado a la oficina de González Pickett, argumentó que la funcionaria le pide realizar sus labores desde la oficina del Partido Movimiento Ciudadano.

Espero contar con un espacio para poder seguir desempeñando mis actividades laborales, pero desde el ámbito municipal, ya que me parece una total falta de respeto a mi persona que sin ser afiliado a dicho partido político se me obligue a trabajar desde las instalaciones de dicho partido, esperando contar con la atención y respuesta mi solicitud, sobre todo que mi área de adscripción por manato judicial es Regidores del Gobierno Municipal”, puntualizó en la denuncia. No obstante, la regidora ya está siendo investigada porque dicen que no es la primera vez que antepone actividades partidistas en lugar de cumplir con sus funciones como edil, pues en diversas ocasiones se le ha visto en esas oficinas en horas de trabajo.

FALTA INFORMACIÓN

Por cierto, que durante el evento de este lunes la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se vio de nueva cuenta rodeada de peticiones, pero esta vez de los propios periodistas de Mexicali, quienes reclamaron la falta de flujo de información por parte de la Fiscalía General de Baja California.

Mientras la propia gobernadora tiene varios días de visita en el municipio sin dejar de atender a medios, ni el Fiscal General, Ricardo Iván Carpio, ni la Fiscal Regional de Mexicali, Hortencia Noriega León, parecen interesados en que fluya la información, de hecho, uno de los principales reclamos era que Noriega León jamás había atendido a los medios de comunicación, bajo el escudo de las investigaciones en curso, aunque no todo gire sobre eso.

A ver si con esta intervención finalmente la Fiscalía comienza a atender o se esperan a sus mañaneras, donde Carpio tampoco dice mucho.

Eso si, es muy evidente como dentro de la propia Fiscalía, gente de la anterior dirección filtra información a cierto portal que ya desde antes tenía información que no pasan a los demás.

Así que lo que Carpio calla, pues otros lo dicen, aunque sin dar la cara y solo con documentos o información que filtran.

PROGRAMAS

El caso del fallecimiento del pequeño Iván, presuntamente a manos de su madre y padrastro sin duda poner a revisión los programas de atención a las víctimas de delitos.

Una denuncia por maltrato fue levantada y todo indica que no fue atendida en tiempo y forma por parte de la Fiscalía General de Baja California, que de haber intervenido la historia pudo haber sido otra.

Sin duda, la autoridad deberá trabajar más en identificar situaciones de riesgo, y si la ciudadanía ya está denunciando, aprovecharlo para dar un verdadero seguimiento a los casos y no se queden en los escritorios.

MOVILIDAD

Apenas tiene unas semanas como director de Movilidad en el Ayuntamiento de Tijuana y tal parece que Obed Silva ya se enfadó de ser cuestionado.

Ayer, luego de la instalación de la Comisión de Movilidad, fue abordado por reporteros, quienes le preguntaron por el tráfico en las diferentes zonas de la ciudad y por la posibilidad de retirar el carril exclusivo para el SITT.

“Ahorita por lo pronto ya te dije lo que estamos haciendo. “Lo voy a repetir por veintiava vez, lo estamos revisando”, expresó.