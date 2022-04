zona sísmica

RECUERDAN A CETTO

Durante la firma de convenio de colaboración para el programa de ordenamiento ecológico participativo del municipio de Ensenada que se llevó a cabo en el Museo de la Vid y el Vino en el Valle de Guadalupe, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aprovechó para manifestar unas palabras en honor a Don Luis Cetto (†), quien falleció el viernes pasado a los 87 años.

“Quiero aprovechar este momento para recordar al forjador de una tradición que nos unió y nos seguirá uniendo, el hombre que abrió brecha, en montes y campos vírgenes hizo brotar las entrañas de la tierra bajacaliforniana el fruto de la vid.

“El emprendedor que puso al vino mexicano en el mapa de la enología mundial, me refiero a Don Luis Cetto, quien tristemente nos dejó la semana pasada y no pudo ver la firma de este convenio, pero desde aquí le aplaudimos desde el cielo”, expresó.

FILMAN SERIE EN ENSENADA

El Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, estuvo ayer en la Calle Primera, donde se está filmando “Marea Alta”, una serie de suspenso que será exclusiva de la nueva plataforma ViX+, que trata sobre la desaparición de una activista y se desarrolla en la Costa de Baja California, teniendo Ensenada como locación central.

Durante su charla con el Alcalde, el productor de la serie mencionó que además de grandes actores como Fernando Ciangherotti y Raúl Méndez, también contrataron actores locales para aprovechar el talento de la región.

Sin embargo, al parecer uno de los más interesados en participar es el propio Ayala, que en tono de broma manifestó sus capacidades histriónicas.

“Yo nunca he salido en una serie, un día me gustaría hacer una, yo tomé clases de actuación en la prepa, tomé un taller, me dijo la maestra que era bueno, sería cuestión de una practicadita, hay que ver qué persona, si me resulta mejor el de bueno o el de malo”, declaró entre risas.

Posteriormente, el Presidente Municipal estuvo hablando con el director y algunos actores, a quienes les manifestó que es un gusto tener un proyecto así en el puerto, ya que se traduce en mayor empleo, derrama económica y atracción de más turismo.

REPITE EN CCE

Ayer se llevó a cabo la toma de protesta de Francisco Rubio Rangel como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana en su segundo periodo.

Entre los invitados especiales estuvieron la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, el comandante de la Segunda Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, y el general de Brigada, Francisco Javier Hernández Almanza.

Así como Kurt Honold Morales, secretario de Economía, quien acudió en representación de la Gobernadora y quien ya fue presidente del CCE.

Además, acudieron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (Canaco), Julián Palombo, El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jorge Figueroa y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Alfonso Millán Chávez, entre otros.

A la hora de dar su discurso, Caballero Ramírez dijo que el sector empresarial ha apoyado a la administración en la creación de programas para el crecimiento de la ciudad.

En el mensaje del líder Rubio Rangel en la toma de protesta se comprometió en trabajar en la infraestructura, desarrollo económico y la inseguridad ya que son los principales retos que tiene la ciudad.