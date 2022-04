zona sísmica

BROMEA CON HACKEO

Hace unos días, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, puso un aviso en sus redes de que le habían hackeado su Whatsapp, por aquello de si llegaban mensajes extraños. Ayer, al hablar de este tema, dijo que seguramente quienes hicieron esto se pegaron una aburrida. “

…cuando quise entrar a las 10 de la mañana del día siguiente, me pedía una clave que no tenía porque no estaba habilitada la verificación de dos pasos, me di cuenta que me habían hackeado”, expresó.

Dijo que de seguro se aburrieron porque sus conversaciones son temas cotidianos de una mamá, esposa, ama de casa, aunque también del trabajo.

“La verdad es que fue bastante rápido, alrededor de tres días después la recuperé y viví muy tranquila sin Whatsapp durante esos tres días”, comentó.

Además, recomendó poner la verificación de dos pasos, pues incluso la intentaron hackear de nuevo, pero ahora sí actuó de diferente manera.

“La tecnología es vulnerable, también han tratado de entrar a mi cuenta de Facebook, ya le dije a mi marido que esté tranquilo, que no tiene nada que temer”, manifestó entre risas.

SIN LUGARES

El ayuntamiento de Mexicali, que dirige Norma Bustamante, prácticamente espera que la anunciada caravana que viene hacia México y que podría llegar a Baja California quede en simples intenciones ya que señalaron que ya no se tienen lugares para la atención.

Hay que recordar que con la llegada del primer grupo de migrantes haitianos, el municipio abrió varios lugares para su atención, acondicionando Centros de Desarrollo Humano Integral como albergues.

Ahora con el anuncio de una posible nueva caravana, la alcaldesa detalló que no se tendrían más lugares para atenderlos; veremos si el gobierno federal ahora si abre un lugar para dar atención, ya que si bien durante la pasada caravana estuvieron señalando que se revisaban lugares, ahí quedó todo y fue el gobierno municipal el que dio las atenciones.

Algo similar ocurre en Tijuana, donde ahorita por el caso de la llegada de ucranianos, está habilitada la unidad Benito Juárez.

Lo que si es que ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la caravana no podrá pasar como si nada, que se va a aplicar la ley.

SANCIONADOS

Parece que el Partido Encuentro Solidario todavía sigue teniendo regaños de las autoridades electorales, ya que ayer el Tribunal Judicial Electoral de Baja California en el que firma como presidente, Jaime Vargas Flores sancionó al Partido y uno de sus candidatos por violencia Política en razón de género.

Los dichos se presentaron en el proceso electoral 2020- 2021 en el que se eligió Gobernador, alcaldes y diputados locales, tras comentarios realizados por el entonces candidato a síndico Procurador por el PES, Rolando Aurelio Daniels Pinto.

La autoridad determinó que el mencionado realizó comentarios discriminatorios a través de la red social digital Facebook, durante el Proceso Electoral local 2020-2021, los cuales fueron considerados violaban los preceptos de una Vida Libre de Violencia.

El castigo para Rolando Aurelio Daniels Pinto y el Partido Encuentro Solidario, ahora PES BC se le impuso una amonestación pública y deberán disculparse públicamente, así como serán inscritos por seis meses en el registro nacional y estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género.

Hay que recordar que este no es el primer castigo para miembros del Partido o el Partido, uno de ellos fue el mismo candidato a la gubernatura de dicho partido, el cual también fue sancionado.

Aunque nacen como “nuevo” partido, al perder el registro a nivel nacional, deberán cumplir con lo señalado, por lo que los ofendidos seguramente esperarán las disculpas.