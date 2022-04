zona sísmica

Enfiestado

El que recibió una tremenda “balconeada” es el secretario del Campo y Seguridad Alimentaria, J u a n M e l é n d r e z Espinoza, quien aparece en un video en redes sociales donde se encuentra en un convivio en unas oficinas.

En las imágenes grabadas por el ex diputado Benjamín Castillo Valdez se puede apreciar al funcionario estatal entonando una canción, mientras en un paneo se pueden observar botes de bebidas alcohólicas y a varios personajes en amena charla.

Al darse a conocer el video de inmediato señalaron con dedo flamígero al funcionario de la administración estatal de la autollamada “Cuarta Transformación”, porque se indicó que la pachanga había sido en horas hábiles en las oficinas de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.

De inmediato al funcionario parece que le jalaron las orejas del tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, por hacer quedar mal no solo al gobierno estatal que Araceli Brown Juan Meléndrez Espinoza es de extracción morenista, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Solo que ya después del quemadón se aclaró que el convivio se efectuó en las oficinas de la Unión Agrícola Regional, que preside Enrique Sánchez León, que no es una dependencia oficial, así que por esta vez parece que se salvó.

DEJÓ ESFUERZO A MEDIAS

Muchas veces se le escuchó decir a Salvador Ochoa Fajardo “Don Chava” como le decían de cariño, que no quería morir sin antes haber logrado la construcción de un panteón municipal en Rosarito, pero el tiempo le ganó y el pasado domingo falleció tras ser sometido a una cirugía.

Don Chava, tenía 93 años, de ahí su apuro por dejar un espacio en un panteón, destinado a los adultos mayores, pues decía que a los abuelitos les preocupa no dejar pendientes a sus familiares, entre ellos los gastos funerarios que suelen ser muy costosos por la falta de un panteón municipal.

Por más de una década a través de su asociación, “Al Encuentro del Ocaso”, él nonagenario, logró que el Ayuntamiento donara un terreno para la construcción del camposanto, durante la administración de Mirna Rincón, pero al llegar Araceli Brown al gobierno mu n icipa l, se le d io c a r pet a zo a l proyecto.

Don Chava s e l l e v a e l c a r i ñ o y agradecimiento de los abuelitos de Rosarito, por quienes trabajó, incluso durante los tiempos más duros de la pandemia, su proyecto por desgracia quedó pendiente.

Ojalá y alguien más retome el esfuerzo en pro no solo de los abuelitos sino de todos los rosaritenses, ya que desde hace más de 15 años, no hay espacios para enterrar a los muertos en el único panteón municipal que hay en Rosarito, pero parece que no es un tema que ocupe a las autoridades.

REFORMA ELÉCTRICA

En la Cámara de Diputados se discutió ayer la contrarreforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ocurrió lo que ya se esperaba: la propuesta no logró la mayoría calificada y fue desechada. Obviamente Morena y sus partidos satélites, como Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que por cierto no tiene nada de ecologista, ya habían cantado el voto a favor de la contrarreforma de AMLO.

Del otro lado estaban el PAN, el PRD y el PRI, donde se dijo se votaría en bloque para frenar la propuesta presidencial. Se dudaba de algunos priistas que parecen añorar la década de los 70’s y 80’s o de las presiones gubernamentales, pero al final el resultado fue adverso para el Presidente.

Lo que sí es seguro es que en la “mañanera” d e h o y, t r a s h a b e r s i d o d e s e c h a d a s u contrarreforma con 275 votos a favor y 223 en contra, por lo que no logró la mayoría calificada, el presidente López Obrador a c u s a r á d e traidores a la patria, “neoliberales”, alcahuetes y demás denuestos a quienes hayan votado en contra. Nada nuevo, pero será con más saña.