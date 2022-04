zona sísmica

Alerta en BC

La alerta de viaje emitida hace unos días por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para sus ciudadanos, con respecto a los peligros en las ca r reteras de Baja Ca l i for n ia, el Va l le de Mexicali y el noroeste de Sonora, ratifica lo que desde tiempo atrás se sabe: Los delincuentes han ganado terreno en buena parte de la entidad bajacaliforniana y ni se diga en el estado vecino, donde ha n most rado poder de f uego a l toma r ciudades enteras, como la cercana Caborca.

Y aunque las autoridades federales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han respondido con el envío de más militares y personal de la Guardia Nacional, ésto no ha sido suficiente para ahuyentar a los integrantes del crimen organizado que un día sí y el otro también, muestran que no están dispuestos a soltar tan fácilmente el terreno ganado.

Apenas hace unos días dieron un ejemplo en el poblado L os A lgodones, precisa mente u na de las zonas de peligro denunciadas por los Estados Unidos, donde a plena luz del día se registró un enfrentamiento de las fuerzas del orden contra dos, sí, dos presu ntos i nteg ra ntes del cr i men organizado, a quienes al fin lograron neutralizar en 40 minutos.

Sin duda la alerta de viaje del Gobierno de los Estados Unidos debe haber encendido los focos rojos en la oficina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la del fiscal general Ricardo Iván Carpio y en la del secretario de Seguridad Ciudadana, G i l b e r t o L a n d e r o s Briseño, porque ésta se hizo pública cuando el periodo vacacional está encima.

El gobierno de Estados Unidos señala Marina del Pilar Ávila Olmeda que hasta la carretera al aeropuerto de Mexicali es un peligro, en las que solo se recomienda transitar a la terminal aérea durante el día, al igual que en los c a m i nos a Sa n Lu is R ío C olorado, L os Algodones y San Felipe.

O j a l á l a s aut o r i d a d e s e s t at a l e s t o m e n e s t a advertencia como una oportunidad para usar la inteligencia y la fuerza del Estado para mejorar la seg u r idad y da r con f ia n za a la ciudada n ía mex ic a n a y a l t u r i smo en su s v i ajes en B aja California.

VACACIONES

Por lo pronto el Estado trabaja ya en lo que serán las vacaciones de Semana Santa y se espera que se tenga un incremento del más del 50% respecto al año anterior, es decir año de pandemia, pero también se espera que supere un 10% el 2019, ultimo año en el que se desarrollaron las vacaciones sin pandemia. El secretario de Turismo en el Estado, Miguel Aguiñiga Rodríguez detalló que durante el primer fin de semana largo sin restricciones, el estado tuvo un importante movimiento turístico que llevó a incrementar la ocupación hotelera y visitantes a los destinos turísticos.

Por su parte el gobierno reiteró que no habrá restricciones en los destinos turísticos del estado, y no será necesario el uso de cubrebocas en espacios abiertos, pero se mantiene su uso en espacios cerrados, por lo menos durante la semana Santa.

Esto luego de que la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda señalara que se analizará después de las vacaciones si se mantiene el uso de cubrebocas en espacios cerrados; en el vecino estado de California, ya son varios los condados que eliminaron el uso de cubrebocas y es a discreción del ciudadano portarlo y hay que decir que una gran mayoría decide usarlo, así que habrá que ver que determinación toman las autoridades.