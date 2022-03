zona sísmica

BONDAD CON LOS 'CHOCOLATES'

El popular decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para la legalización de los autos introducidos de contrabando al país, para algunos es una manera de premiar la violación a la legislación mexicana.

Hay quienes justifican la introducción de vehículos "chocolate" al país por ser la única manera en la que personas de escasos recursos pueden contar con un automotor, pero dicen que esto no es del todo cierto, porque escudados en organizaciones "defensoras" del patrimonio, circulan por todos los municipios de Baja California vehículos de modelos recientes y de lujo con "placas" de Anapromex, Onappafa, Condefa, Amlopafa, entre otras, cuyos propietarios no son molestados ni por el SAT, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal de Seguridad y menos por las policías municipales.

Por otro lado, los propietarios de vehículos en regla, ven con estupefacción que el Gobierno Federal ha decidido ser más que bondadoso con los autos "chuecos" para regularizarlos, pues para evitarles el gasto de los trámites aduanales, López Obrador decidió que solo con 2 mil 500 pesos podrán legalizarlos desde la comodidad de una computadora.

Con estos incentivos para quienes andan "chuecos", a los propietarios de vehículos legales, que gastan tan solo por pago de importación pagan al menos mil dólares (20 mil pesos), más impuestos federales, impuestos estatales y cobros municipales hasta por el uso de vialidades, no les queda más remedio que rechinar los dientes de coraje.

Sin duda la medida adoptada por el gobierno lopezobradorista es bastante popular porque se calcula que hay unos 400 mil vehículos en situación irregular en Baja California, así que puede traducirse en votos a favor de Morena por parte de los agradecidos propietarios de autos.

Pero a la vez sirve como un incentivo, porque aunque se advierta que ya no habrá más programas de importación aparte de éste, dificilmente podrán evitar la introducción de más vehículos de contrabando, que seguirán circulando por las vialidades de Baja California sin ser molestados ni siquiera por no portar placas, porque parece que para las autoridades es más fácil hacerse de la vista gorda con los "chocolates" y encajar la uña con cobros de impuestos, verificaciones e infracciones a los ciudadanos que cumplen con el deber de mantener sus unidades en regla.

VAN POCOS POR REFUERZO

Las autoridades de salud señalan que el 25% de los menores de 18 a 29 años han acudido a vacunarse con el refuerzo contra el Covid-19, detallando que es una cifra baja ya que prácticamente hoy se cumplen 7 días de vacunación a dicho grupo etario.

La primera y única vacuna que se aplicó a los jóvenes fue la de J&J y actualmente se está aplicando el refuerzo de AstraZeneca pero no se ha dado la respuesta esperada, al menos en estos días, aunque esto no significa que muchos no tengan el refuerzo.

Hay que recordar que el tiempo de espera para poder aplicarse el refuerzo de la vacuna J&J era de 2 meses y al momento que se abrió la frontera cientos de bajacalifornianos acudieron a aplicarse la vacuna al vecino País.

Para la Secretaría de Salud, que comanda Adrián Medina Amarillas, resulta complicado conocer el número de personas que se vacunaron en los Estados Unidos, ya sea por primera vez o con los refuerzos, pero visualizan que pudiera ser una cantidad alta.

Por el momento, a la autoridad estatal no le queda más que seguir aplicando la vacuna a quienes lleguen a los puntos, en espera de que la federación autorice la aplicación a los menores de 14 años.

Pero también en los menores de edad, un grupo importante se vacunó en los Estados Unidos, esto ante la imposibilidad de vacunarlos en México, por lo que era común ver decenas de vehículos con placas mexicanas en los puntos de vacunación en los Estados Unidos, por lo que pudiera ocurrir el mismo efecto.

OBRA RETRASADA

Durante la última visita de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a Ensenada, se informó que la obra de reconstrucción total del puente “El Gallo” y la modernización de su nodo vial registraba un avance del 45%.

Sin embargo, hay que recordar que inicialmente estaba contemplada para concluirse el año pasado, posteriormente sufrió una serie de modificaciones que han incrementado su costo y el tiempo de terminación.

Pero, en reuniones del sector de la construcción se comenta que la verdadera razón del retraso es que la empresa constructora Makro S.A. de C.V. tiene una gran cantidad de adeudos al grado de presuntamente haber entregado cheques sin fondos a algunos acreedores, mismos que piensan manifestar su inconformidad en los próximos días, ya que la deuda que está dejando la empresa ya es tan larga como el tiempo para terminar la obra.