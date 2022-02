zona sísmica

REGRESO A CLASES

Así como la actividad económica vuelve poco a poco a la normalidad, también se hará lo propio en el ámbito educativo, por lo que en las próximas semanas se espera ya un regreso total a clases, informó la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Para que esto se de se está trabajando con los sindicatos de maestros para fijar la fecha en que se estarán presentando a las aulas de manera presencial, esto tras casi dos años en los que algunos estudiantes no han pisado las aulas.

Los más avanzados en clases presenciales están el nivel medio superior y superior, así como algunas escuelas de educación básica, por lo que deberán tomar dichas experiencias para evitar los contagios en las escuelas.

En los últimos días el sistema educativo ha estado realizando inspecciones en escuelas para ver que estén en óptimas condiciones y así asegurar el regreso a clases; también señalaron que hay aproximadamente 100 escuelas en el estado las cuales no se encuentran al día de hoy en condiciones para volver a clases, por lo que las que no estén aptas no volverán.

Por cierto, con este anuncio, los padres de familia si bien ven un alivio, también les llega un poco de preocupación, principalmente con el tema de los útiles escolares y los uniformes, en los que se invierte una cantidad importante de recursos, ya que tras dos años, seguramente los uniformes guardados ya no le quedará a la mayoría de los alumnos.

Otro punto es la vacunación de los menores de 5 a 13 años, en donde todo parece indicar que no habrá vacunación a corto plazo ya que la federación, quien es la encargada de autorizarla, no lo tiene contemplado por el momento.

Por lo que las opciones que quedan para quienes deseen vacunar a los menores es buscar el biológico en los Estados Unidos o bien esperar a que se de una vacunación binacional, tal como ocurrió en Nuevo León o Tijuana en el tema de personal de maquiladoras y algunos menores de edad, esto bajo la gestión empresarial en coordinación con autoridades.

SE ACOMODAN

Más de mil migrantes haitianos han logrado acomodarse, o al menos eso parece indicar luego de que el Ayuntamiento anunciara que tras una baja en la atención de migrantes, se empezarán a reacondicionar los Centros de Desarrollo Humanos que se habían convertido en albergues.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, señaló que la atención a migrantes se seguirá dando pero ya únicamente en un albergue, siendo este el del CREA el más grande y que se encuentra acondicionado para la atención.

Por lo pronto, las autoridades siguen trabajando para que los migrantes puedan realizar sus trámites ante el Sistema de Administración Tributaria y logren obtener la documentación necesaria para poder trabajar, y de esta manera empiezan su vida económica en Mexicali y Baja California.

Una realidad es que en distintos puntos de la ciudad se puede ver a personas haitianas trabajando ya sea en empresas formales o en el trabajo informal, pero buscando ganarse el pan de cada día.