zona sísmica

MIGRANTES A LA DERIVA

La violencia, la crisis económica y los conflictos bélicos han ocasionado que en Baja California se registre una cifra histórica de personas de Centroamérica, América del Sur, de Haití y Europa que busquen cruzar de manera ilegal a Estados Unidos.

Lo anterior ha ocasionado que los albergues estén a su máxima capacidad y que cientos de personas deambulen por las calles para obtener comida o pasar la noche.

Afuera de los albergues y en algunas calles de la ciudad de Tijuana, sobre todo del Centro, se pueden ver migrantes desorientados, buscando un apoyo.

Habrá que esperar la solución que dan las autoridades a esto que se está convirtiendo de nuevo en una crisis humanitaria.

LAS DOS TIJUANAS

Sin duda, una sacudida causó la propuesta de la diputada Araceli Geraldo en el Congreso de que Tijuana se divida en dos municipios.

De acuerdo a los argumentos de la legisladora, esto es para poder atender mejor a la Zona Este de la ciudad.

Sin embargo, esto ha generado desde comentarios encontrados, memes y hasta campañas en contra de esta división.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, trae una campaña en donde está manejando la frase “Tijuana no se divide”.

Tal es así que ayer subió un video a su muro de Face con el ex campeón Julio César Chávez, en el que él, sin mucho contexto dice que “Tijuana no se divide es una tierra de campeones”. “Tijuana no se divide en este censo que estamos haciendo, muy silvestre el censo, con campeones representantes de esta ciudad, Tijuana no se divide", expresó la alcaldesa.

CONTAMINACIÓN

Durante los últimos días, las alertas por contaminación en Mexicali se han mantenido constantes, y en palabras de la policía ecológica, el trabajo se incrementó entre un 200 y 300% derivado de las personas que realizan quemas.

Un punto a destacar es el aumento por parte de la autoridad municipal a las multas, tratando de desincentivar el realizar fogatas o tronar cohetes ya que las multas alcanzan hasta los 36 mil pesos.

Dulce Hernández Uribe, coordinadora de la patrulla ecológica, detalló que se han aplicado más de 200 multas por temas ecológicos tan sólo durante el mes de diciembre.

Pero uno de los problemas que está enfrentando la ciudad son los tiraderos clandestinos de basura, los cuales algunos se encuentran en lotes baldíos en plena zona urbana de la ciudad y que para deshacerse de la basura, es común que se realicen quemas, las cuales se pueden apreciar al Oriente y Poniente de la ciudad casi todas las mañanas.

Otro foco rojo son los drenes que atraviesan la ciudad y que al ser zona federal, en la mayoría de las ocasiones se convierten en zona de nadie, lo cual es aprovechado por personas para invadir los terrenos y de otros más para tirar escombro y basura.

La quema de basura ha sido una constante en los últimos años, al grado de que se le ha puesto el mote a Mexicali de “la Ciudad de los humitos”, y aunque se da en cualquier época del año, es más evidente en invierno ya que por la temperatura, los contaminantes tardan más en disiparse.

Sin lugar a dudas es una situación que se debe de revisar en los diferentes niveles de gobierno; una muestra de que si se puede hacer algo es el canal independencia, que apenas en la pasada administración, pasó de ser una zona de tiradero a una zona para ejercitarse y caminar, por lo que en el tema de los drenes si se pudiera hacer algo.

Ya se han plasmado proyectos interesantes, pero estos no se concretan, por lo que habrá de juntarse la voluntad de todas las partes para avanzar en estos.