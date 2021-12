zona sísmica

FISCAL REGIONAL LLEGA A POLICÍA DE MEXICALI

Tras la renuncia de Guillermo “Titi” Ruiz Hernández como Fiscal General de Baja California, se esperaban más cambios, conforme llegara el nuevo titular, el cual debe salir de una terna que se deberá presentar al Congreso del Estado.

Pero el que se adelantó un poco a su salida fue el Fiscal Regional, Pedro Ariel Mendívil, quien el miércoles por la tarde presentó su renuncia, así como Ramón Valdez, director de la Fiscalía Regional, e Iván Camacho, encargado de Ministerio Público en tu Comunidad. Pero la renuncia de Mendívil se da ya que ocupa desde ayer por la tarde la dirección de la Policía Municipal de Mexicali, luego de la salida de Joel Hidalgo Dueñez Hurtado tras cumplir 2 meses y 15 días en el cargo y es el segundo funcionario de alto nivel que deja el cargo en la actual administración.

Pedro Ariel Mendívil tomó protesta ayer pasadas las 14:00 horas luego de ser aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria de Cabildo que presidió la alcaldesa Norma Bustamante y se espera que quienes renunciaron junto con él en la Fiscalía, se integren a la Policía Municipal de Mexicali.

Hay que recordar que hace algunos días, tras la salida de Guillermo Ruiz Hernández como fiscal, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Ángel Zaizar Prado señaló que esperaban que Ariel Mendívil se mantuviera en su cargo de Fiscal Regional, ya que al menos en Mexicali se había logrado una cercanía y trabajo coordinado con la fiscalía.

Aunque no seguirá Mendívil como fiscal, ahora como director de la Policía Municipal debería haber aún mayor acercamiento para tener un trabajo coordinado.

Ahora habrá que ver como lo recibe la tropa, ya que según se escucha en los pasillos, la relación distante entre el anterior director y los policías, fue lo que le costó el no seguir en el cargo.

Por cierto, en lugar de Pedro Ariel Mendívil en la fiscalía, Hiram Sánchez nombró a Rafael Orozco Vargas, quien se desempeñaba como fiscal regional de Ensenada.

HACEN LAS PACES

El pleito entre los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Ensenada (Canaco) con el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, parecía no tener fin.

Lo que empezó con un supuesto desaire en la toma de protesta del líder de Canaco, Rafael Chávez Montaño, al Secretario General del Ayuntamiento, Rubén Best, y que después desencadenó el enojo de Ayala Robles quien decidió no invitar a Canaco al operativo “diciembre Seguro”; parece ser que ya se aclaró.

Recientemente se toparon en un desayuno Rafael Chávez y Armando Ayala, sin poder evitar saludarlo el Alcalde le dijo “qué haces”, a lo que el Presidente de Canaco le respondió “aquí soportándote”, lo que generó risas entre ambos y un abrazo cordial.

No hay que olvidar que Armando Ayala formó parte de Canaco mucho antes de haber sido político y funcionario, posteriormente el Alcalde quiso recordarle cuando presuntamente no dejaron entrar a Rubén Best al evento de Canaco y de inmediato el líder de Canaco lo desmintió, le dijo directo a Rubén “el mentiritas” Best.

POSADA EN ROSARITO

Circula en redes que el Ayuntamiento de Rosarito prácticamente echó la casa por la ventana en una posada para los bomberos.

Comentan que estuvo amenizado nada más y nada menos que por los Tucanes de Tijuana, además incluso dicen que estuvieron también los del famoso Grupo Firme.

La austeridad republicana está siendo cuestionada por este evento que dicen patrocinó la alcaldesa Aracely Brown Figueredo.

Habrá que ver cuál es su versión.