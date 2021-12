zona sísmica

QUE SIEMPRE NO

Del plato a la boca se cae la sopa. Aunque ya se daba prácticamente como un hecho de que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez recibiría el nombramiento de Subsecretario de Gobernación, ayer el Presidente dijo que no, o al menos aún no.

En la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si está considerado Bonilla para ese cargo u otro.

“Vamos a esperarnos, Jaime Bonilla ha ayudado mucho al movimiento democrático en Baja California, él es senador con licencia tiene esa opción y puede también ayudarnos en el gobierno federal, pero está tomando su tiempo, vamos a ver si adelante, no se descarta la posibilidad, en los próximos días no hay cambios”, expresó López Obrador.

Cabe mencionar que la información sobre el supuesto nombramiento no la dio ni la hizo oficial el propio Bonilla Valdez, sin embargo, colaboradores cercanos ya se frotaban las manos y divulgaron la información.

Incluso recibió felicitaciones en redes como de la propia alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero; su ex colaborador Luis Javier Algorri y hasta la presidenta de Mexicali, Lupita Mora.

PIFIAS DE LA GN

Todo parece indicar que la Guardia Nacional, a cargo del general Luis Rodríguez Bucio, debe prestar atención a las acciones de los elementos a su cargo en Baja California, porque se han registrado diversos incidentes que dejan mal parada a la corporación "élite" creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para muestra basta un botón, aunque en el caso de la Guardia Nacional parece botonería.

Uno de los casos más preocupantes es el registrado el domingo pasado a una familia que circulaba por la carretera federal número cinco Mexicali-San Felipe, a la altura del kilómetro 43.

Las personas iban en una camioneta Chevrolet Silverado en dirección a Mexicali, cuando fueron interceptadas por un vehículo pick up con estrobos policiacos y otro sin identificación.

Los conductores de esos autos sospechosos intentaron bloquear el paso y dispararon al auto de la familia, donde una de las personas sufrió heridas.

Aterrados, perseguidos y con un lesionado aceleraron hasta la colonia La Puerta, en el kilómetro 32, donde pidieron ayuda a unos patrulleros de la Guardia Nacional.

Pero... ¡oh, sorpresa!... los de la patrulla blanca no les brindaron auxilio ni los escoltaron y mucho menos se regresaron a buscar a los maleantes. Simplemente le dijeron a los afectados que continuaran su camino hasta Mexicali.

De ese tamaño la actuación de la Guardia Nacional.

Ahora, en cuanto a otras quejas, es un secreto a voces entre camioneros y otros choferes de transporte público federal que las extorsiones están a todo lo que dan por parte de los integrantes de esa corporación. Incluso, hay quienes dicen están peor que la antigua Policía Federal y que la Policía Federal de Caminos, porque los de esas dos extintas corporaciones de pérdida ayudaban y tenían conocimientos para realizar peritajes en casos de accidentes, siendo que los militares metidos a guardias nacionales no saben ni abanderar en caso de percances.

Quién sabe qué opine de esto el general Rodríguez Bucio, pero esto habla muy mal de la corporación policiaca-militar que le encomendaron.

CRISIS HUMANITARIA

La llegada de al menos unos dos mil haitianos en las últimas semanas a Mexicali y Tijuana es ya una verdadera crisis humanitaria, donde los albergues no se dan abasto para ayudar a esos migrantes que abandonaron la isla y país de los más pobres de América, en busca de un mejor nivel de vida.

Ya está visto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se lavó las manos en cuanto al tema migrante, para endilgar la responsabilidad a los estados y municipios, ambos con las finanzas quebradas.

Pero como alguien tiene que entrarle, han sido las organizaciones no gubernamentales, despreciadas y ninguneadas por el Presidente, quienes han respondido primero para albergar a los migrantes, sólo que sus recursos no son suficientes.

Así que en Mexicali el Ayuntamiento a cargo de la actriz Alcaldesa Norma Alicia Bustamante ha tenido que meterse al tema, pero para ello tiene que agarrar dinero de los cachanillas para destinarlo a los haitianos.

Todo parece indicar que no se ha dimensionado el problemón de alimentar a esas dos mil personas, porque se requieren toneladas de productos, como arroz, frijol, huevo, leche, agua, cereales, así como artículos sanitarios, como jabones, pastas dentales, cepillos dentales, fórmulas contra la pediculosis, champú, mantas, ropa y demás.

Y todo eso depende del tiempo de estancia en los municipios, tanto en el de Mexicali como el de Tijuana que vive una situación similar.

Aunque todo parece indicar que el gobierno federal, aunque vea asfixiarse a los Ayuntamiento, no soltará el dinero para los migrantes, sobre todo porque éstos no votan en México.