zona sísmica

NUEVO ENCARGO

El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, estuvo de nueva cuenta de visita con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, segunda visita en menos de un mes.

Cabe recordar que apenas el 24 de noviembre estuvo también con el mandatario en Palacio Nacional.

Como se mencionó en este espacio hace unas semanas, se espera que Bonilla Valdez asuma un cargo federal, específicamente el de subsecretario de Gobernación y parece, según comentan, a partir del próximo año asumiría su nueva encomienda.

A la reunión, el ex gobernador de Baja California llegó acompañado de varios de sus ex colaboradores en la administración estatal, Amador Rodríguez Lozano, ex secretario General de Gobierno; Mario Escobedo Carignan, ex secretario de Economía, Turismo y Medio Ambiente; así como Ricardo Moreno García, secretario particular.

Tras salir de la reunión en Palacio Nacional, el ex gobernador se topó a lo lejos con medios de comunicación, quienes de inmediato le preguntaron si ya tenía chamba, a lo que Bonilla Valdez sólo sonrió y saludó para posteriormente marcharse.

Seguramente durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador saldrá a relucir la pregunta, por lo que habrá que estar atentos a su respuesta.

Ya en la mañanera que dio López Obrador el sábado en Tijuana, alguien le preguntó ¿va a darle trabajo a Bonilla?”, a lo que el Presidente solo respondió “ya hablaremos de ese tema”.

La que no se esperó al nombramiento oficial o al menos público es la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien en sus redes sociales felicitó a quien es uno de sus padrinos políticos, por así decirlo.

“Hoy el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se integra al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Gobernación.

“Como compañera de lucha, es un orgullo verlo sumarse al Gobierno de México para seguir luchando por la Cuarta Transformación de nuestro país. Estoy segura que hará un gran trabajo y este nombramiento traerá buenas noticias tanto para México como para Baja California…”, posteó en sus redes Caballero Ramírez.

MIGRANTES

La llegada de migrantes haitianos y las caravanas que se encuentran actualmente en el Centro del País, sin duda son un punto que deben estar monitoreando autoridades estatales y municipales en Baja California.

En la ciudad de Tijuana se encuentra el albergue de El Chaparral, donde cientos de migrantes se encuentran en su mayoría en espera de que se resuelva su proceso migratorio.

Aunque con las recientes lluvias en Tijuana, el Ayuntamiento está acondicionando la Unidad Deportiva Reforma para recibir a las personas, para que estén seguras y no enfermen, la realidad es que ayer algunos permanecían en las calles.

Mientras que en Mexicali, la situación se complicó en un abrir y cerrar de ojos, ya que primero se llenaron los albergues de la zona Centro, posteriormente los albergues del ayuntamiento, por lo que se tuvieron que abrir dos más, el del CREA y el Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI) de la colonia Nacionalista.

Pero la situación no para ahí ya que se tendrá que acondicionar un nuevo espacio en la colonia Mayos para poder hacer frente a la situación; sin duda la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante deberá de estar muy atenta ya que las condiciones climáticas no son muy favorables en este momento.

En cuanto a la situación laboral, la industria maquiladora señaló que tienen espacios abiertos para quienes deseen trabajar, contando hasta con mil 500 espacios disponibles.

A ver que ocurre en próximas fechas y si el éxodo migrante continúa hacia Baja California.