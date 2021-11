zona sísmica

SINDICATOS

Parece que algunos de los sindicatos que se encuentran en Baja California buscan mostrar su fuerza o poder de convocatoria ante el nuevo gobierno estatal, ya que de manera reciente tanto el sindicato de los trabajadores de la Salud, como el sindicato de Trabajadores de Cecytes en Baja California se han manifestado exigiendo pago y mejores condiciones de trabajo.

Esto porque, según comentan los que saben en temas sindicales, es que las fechas establecidas para los pagos, en su mayoría no habían vencido, pero los sindicatos buscaron meter “presión” para ver si se adelantaban.

Lo interesante, según dicen es que parece que pudo más el colmillo del secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, porque en ambos casos, los pagos que aún no se cumplían las fechas se mantuvieron con una mínima variación de días de pago.

Y en algunos casos, lo único que se hizo fue garantizar que los pagos se darían en tiempo y forma, conforme los tiempos marcados por ley, y tras dichos acuerdos se levantaron las manifestaciones y paros.

Se escucha que lo que buscaron los sindicatos de una u otra manera es demostrar que podían movilizar a los trabajadores en caso de que no se cumplan sus exigencias, pero se dice entre bambalinas que la jugada no fue del todo buena ya que en realidad no lograron mucho para el ruido que buscaron hacer.

REGRESO A CLASES

Sin duda uno de los temas que más se le dará seguimiento en diciembre y enero será el regreso a clases de manera presencial, en el bachillerato, luego de que finalice la vacunación de menores de 15 a 17 años en Baja California contra el Covid-19.

La aplicación de la vacuna, a cargo de la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Bienestar Federal a los más de 100 mil jóvenes en dicho rango de edad, ha traído consigo que la secretaría de Educación a cargo de Gerardo Arturo Solís Benavides se plantee el regreso.

Pero existe un inconveniente, que es que los maestros buscan una nueva aplicación de vacuna contra el Covid-19 y según comentan el regreso a clases será la moneda de cambio.

Los maestros en Baja California fueron vacunados con el biológico Cansino, la cual, aunque protege contra la enfermedad, está no es avalada por la Organización Mundial de la Salud y por consiguiente Estados Unidos no la reconoce como vacuna válida y no permite el cruce por tal motivo.

Desde hace algunas semanas los nuevos liderazgos sindicales en el sector educativo han sido insistentes en que el regreso a clases total de manera presencial sería sólo con un refuerzo de vacuna para que el personal educativo esté completamente protegido.

En México, a diferencia de Estados Unidos, aún no se aplica la vacuna de refuerzo, es decir una dosis adicional, que es la que buscarían los maestros se aplique en ellos para estar completamente inmunizados y de paso certificados para poder cruzar a los Estados Unidos.

Ahora habrá que ver que determinan las autoridades federales y locales en cuanto al tema ya que no depende sólo del sector Salud y Educativo de Baja California; ya que en México aún no se termina de vacunar al total de la población.