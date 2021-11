zona sísmica

SEGURIDAD, 'PAPA CALIENTE'

Hay mucho "ruido" en el Palacio Municipal de Mexicali por los cambios en su gabinete que dará a conocer en los próximos días la presidenta municipal Norma Bustamante.

Al principio de la administración dijo que eran tres meses para ver los resultados de cada uno, aunque consideró que la excepción era la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por lo complicado del tema, sobre todo cuando se ha visto que a nivel nacional la percepción de la inseguridad va al alza, reflejando que la política de "abrazos, no balazos" ha sido un fracaso.

Sin embargo, la Alcaldesa, en cuanto a la DSPM, ya cambió de parecer y ahora su titular Joel Duéñez Hurtado se encuentra en capilla como uno de los probables en salir. Incluso son varias las personas que aseguran "ya se despidió" de sus colaboradores.

Más allá de los resultados en seguridad pública en estos casi dos meses, se podría decir que Mexicali lleva una espiral de violencia desde enero a la fecha, es decir es poco objetivo culpar de todo a Duéñez Hurtado.

El anterior titular de Seguridad Pública, Alejandro Lora, dejó el robo con violencia y el homicidio doloso en cifra récord, por lo que contenerlos en menos de dos meses es una tarea imposible.

Nomás como un dato: Van cerca de 270 homicidios durante el 2021, cerca de 30 corresponden a la presente administración.

Ni se diga los asaltos o robos con violencia porque son cifras de espanto: Hay 600 robos con violencia al mes, es decir 20 diarios, en la capital del estado. No todos son reportados porque en muchas ocasiones acudir a presentar la denuncia es pérdida de tiempo.

Tan solo una de las cadenas de autoservicio tuvo en el último mes 120 robos con violencia y todos fueron denunciados. Sobre detenidos por esos ilícitos son los menos.

A todo lo anterior hay que sumarle los problemas que se han tenido con la radiofrecuencia y la falta de patrullas, tema también heredado por la ex alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez, quien estaba más preocupada por "trascender" con su "legado" de una placa del "lunes negro" por la "represión" cuando ella junto con un grupo de vivales pretendieron tomar por asalto el Palacio Municipal, en la administración del ex alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.

Tal vez ya está decidido el futuro de Duéñez Hurtado, ex funcionario de la ex Procuraduría de Baja California y de la ex Procuraduría General de la República, sin embargo, quien tome las riendas no la tiene nada fácil con la papa caliente que es la seguridad pública ante la situación actual de la corporación.

MOLESTOS EN EL PJE

Donde dicen que hay bastante molestia desde la semana pasada es en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

Comentan que magistrados, jueces y demás personal andan enojados porque Fragozo dijo en una entrevista que el trabajo ofrecido por el Poder Judicial del Estado es "mediocre".

Así, de buenas a primeras el representante de ese poder metió en el mismo costal a todos quienes laboran en el Poder Judicial.

Varios de sus compañeros magistrados del Tribunal Superior de Justicia han considerado desafortunadas sus declaraciones.

Ni se diga los Jueces, Secretarios de Acuerdos, Actuarios y demás personal administrativo, donde señalan que para sacar adelante el trabajo, aun con todas las carencias por el escaso presupuesto en el Poder Judicial del Estado, laboran horas extras y se llevan expedientes para trabajar en fin de semana o días festivos.

MUDANZA A TIJUANA

Lo que se decía desde hace varios meses se concretó ayer: El Consejo de la Judicatura del Estado publicó el acuerdo para que dos salas del TSJE se muden a la ciudad de Tijuana, tal como lo pretendían desde hace tiempo algunos titulares del Poder Judicial del Estado.

El acuerdo único del Pleno del Consejo de la Judicatura, indica que quienes se van a la zona costa de la entidad son la Segunda y la Cuarta Sala Colegiadas, ambas en materia civil del TSJE.

Quienes dieron brincos de gusto son los togados de la Cuarta Sala, Nelson Alonso Kim Salas y Ana Carolina Valencia Márquez, quienes son de Tijuana y ya no hallaban la forma de estar más tiempo por sus rumbos.