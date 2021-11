zona sísmica

DE VISITA EN CDMX

Al que vieron ayer por la mañana entrando a Palacio Nacional es al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando llegó, en dicho recinto se estaba llevando a cabo la entrega del Premio Nacional del Deporte, en el que participaba la bajacaliforniana, Aremi Fuentes, quien cabe recordar señaló al INDE de los tiempos de Bonilla por no entregarle un cheque que le habían prometido, luego de su destacada participación en los Juegos Olímpicos.

Pasadas las 9:00 horas, Bonilla Valdez llegó al recinto histórico por la entrada de la calle Corregidora.

A su salida, fue abordado por medios de comunicación, sin embargo, no quiso dar declaraciones.

Cabe recordar que se ha mencionado que el ex mandatario estatal podría formar parte del gabinete del Presidente, se comentaba que pudiera entrar como titular de la Secretaría de Bienestar o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sin embargo, hay quienes comentan que quizá regrese al Senado, cargo al que pidió licencia primero para ser delegado federal y luego gobernador, y que ahorita es ocupado por su suplente, Gerardo Novelo Osuna.

IRÁ MARINA A ROSARITO

A pesar de que hoy cumple 25 días en el cargo, apenas el próximo domingo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tendrá su primer evento público en Playas de Rosarito.

En su primera visita oficial al quinto municipio y encabezará la jornada "Con el Corazón por Delante" en las instalaciones del campo deportivo El Profe.

Ayer la Gobernadora encabezó la primera de sus conferencias mañaneras, mismas que ya anunció serán semanales, todos los miércoles e irá cambiando de sede.

La primera se realizó en Tijuana y estuvo acompañada de algunos de sus principales colaboradores.

ARMA EQUIPO ANDRADE

Quién ya empezó a jalar a diversas personalidades para formar el equipo que la apoye en el área de gobierno que maneja, es la comisionada de los Centros de Reclusión en Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

Según los planes, con todo el equipo recién nombrado, Andrade Ramirez, por encargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tiene la encomienda de transformar los Centros de Internamiento, es decir las cárceles, y lograr la construcción del primer Centro Femenil en el Estado.

Se debe recordar que la ex directora de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y ex Subprocuradora de Justicia en Mexicali, fue designada como comisionada de los Centros de Reclusión, con miras a quedarse como titular de esa área cuando quede lista la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que tendrá a su cargo el sistema penitenciario.

Apenas el pasado martes, Andrade Ramírez "jaló" a su equipo a varias personas, dicen que algunas con amplio currículum sobre todo en las áreas de procuración de justicia y de seguridad pública.

Uno de los primeros nombrados es el abogado mexicalense Julio Estanislao Rubio Díaz, quien fungirá como director operativo de los Centros Penitenciarios en el Estado, es decir el de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Rubio Díaz tendrá como apoyo a Javier Salas Espinoza, ex Subdelegado de la Procuraduría General de la República, ex Subprocurador estatal en Mexicali, ex director de Seguridad Pública de Mexicali y ex titular del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros en Tijuana, así como a Jesús Manuel López Moreno.

Otro de los nombrados es Juan Carlos Buenrostro Molina, que apoyará el área operativa. Buenrostro ha permanecido durante lustros en el equipo de Andrade Ramírez, donde uno de sus últimos cargos públicos fue en la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE.

Otro nombramiento es el de la ex diputada Mónica Hernández, quien ocupa la subdirección Normativa de la dependencia estatal.

De momento ahí está el equipo que debe echar todos los kilos al asador para lograr la pretendida transformación de los penales, para convertirlos en verdaderos centros de readaptación social, donde los internos tengan una vida digna, se logre la despresurización y se evite que sean universidades del crimen.