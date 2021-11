zona sísmica

PIDEN ESPACIOS

Recientemente, jóvenes atletas paralímpicos de Baja California destacaron en el nacional de Natación celebrado en Cancún, Quintana Roo, por lo que fueron reconocidos por las autoridades municipales. En dicho evento los jóvenes Alejandro Zepeda Leo, Valente Rodríguez Méndez, Rafael Quiñónez Escalante, Marvin Andréy Loya Fimbres y Julia García Velázquez realizaron una petición a las autoridades de Mexicali, pero que se extiende para las estatales y los demás municipios. Su petición fue muy sencilla, más espacios abiertos para que personas con discapacidad puedan acercarse al deporte para que de ahí puedan ser observados y lograr destacar en el ámbito deportivo. Veremos si el mensaje hace eco en las autoridades quienes han señalado impulsarán el deporte pero en ocasiones se les olvida este grupo que también necesita espacios con algunas adecuaciones.

TEMA CERRADO

Con la designación del médico veterinario Rafael Minero Jáuregui al frente de Control Animal, parece que la tormenta se acabó de tajo, pero eso no implica que el tema en cabildo haya finalizado del todo. Si bien la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, señaló que se optó por una resolución salomónica, el cabildo de Mexicali todavía puede modificar el reglamento para que no necesariamente sea un médico veterinario el que esté al frente de Control Animal, como se pretendía en un principio. Por lo pronto, las aguas se calmaron y si se logra trabajar en conjunto médicos veterinarios y grupos animalistas, seguramente los cambios quedarán en el olvido.

HACEN GRILLA EN ROSARITO

Vaya relajo el que se ha armado con el nombramiento de Mayra Robles Aguirre, en la Delegación del Sibso en Rosarito. Cabe recordar que ella es de extracción priista, pues fue diputada federal por ese partido, además es hermana de Javier Robles Aguirre, quien fuera alcalde de Rosarito y diputado local, también por el partido tricolor.

Relajo que según se comenta se operó desde las oficinas de la Presidencia Municipal para al menos intentar que la funcionaria fuera destituida, pues para nadie es desconocido que la alcaldesa Araceli Brown Figueredo y ella, no son “amiguis”.

Así que tras una manifestación y algunas quejas de lideresas de colonias identificadas con el gobierno municipal, fue necesaria la intervención de Netzahualcóyotl Jáuregui, titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso), para que se calmaran las aguas.

Fue así como se organizó una reunión con las lideresas, titulares de Sibso, en la que también estuvo presente la Alcaldesa.

El reclamo central, según se dijo, es el temor de que los apoyos no lleguen con el control que ahora se sabe, tienen las lideresas de colonias quienes se ponen la cachucha para repartir a los más pobres todas las ayudas del gobierno, y así pedir el voto a favor de uno u otro candidato, al menos eso salió a relucir en la reunión.

No faltó quien señalara que Robles Aguirre ni siquiera era morenista y que no merecía estar ahí. Algunos reclamos en tono subido también se escucharon, para que se asegurara que las lideresas seguirán “gestionando” los apoyos, tal y como se hacía con el anterior delegado, Ernesto Díaz, quien literalmente fue un fantasma durante su gestión, pues todos los apoyos del Gobierno del Estado, eran etiquetados y entregados por la propia Alcaldesa.

No se sabe a ciencia cierta quién ganó en todo esto, lo que sí quedó claro es que Robles Aguirre, seguirá en la encomienda, les guste o no. Los dados ya fueron echados y dicen que al final, no hubo empate.