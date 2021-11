zona sísmica

MAGISTRADO DE ADOLESCENTES

Tarde pero sin sueño, el Consejo de la Judicatura del Estado finalmente lanzó la convocatoria para la vacante de magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que dejará el próximo 28 de febrero el togado Jorge Ignacio Pérez Castañeda.

No se trata de que Pérez Castañeda se quiera ir, sino que en esa fecha cumple 70 años, la edad máxima para ocupar el cargo de magistrado en el Poder Judicial del Estado, de acuerdo a la constitución local.

En realidad, de acuerdo a la carta magna local, el Consejo de la Judicatura, a cargo del magistrado-consejero Alejandro Isaac Fragoso López, debió lanzar la convocatoria desde el 28 de agosto, pero al parecer por exceso de trabajo no lo habían hecho.

Aunque de hecho en las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escuchó con insistencia que un grupo de abogados pretendían presentar una demanda de juicio político contra los Consejeros de la Judicatura, porque al no lanzar la convocatoria seis meses antes de la salida de Pérez Castañeda, presuntamente se estaba violando el artículo 58 de la constitución local que así lo establece claramente.

Pero dejando todo eso atrás, ahora viene lo más importante, que es el concurso de selección para, tras los exámenes y entrevistas a los aspirantes, elaborar la lista final que se mandará al Congreso del Estado, presidido por el diputado Juan Manuel Molina, donde tendrán la decisión final para elegir a quien ocupará la vacante a partir del 1 de marzo de 2022, un día después de que le canten Las Golondrinas a Pérez Castañeda.

Se debe resaltar que para esta vacante, los aspirantes tienen que acreditar su especialización en la materia de Justicia para Adolescentes por medio de una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial, y por una práctica profesional en la materia y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado.

Habrá que estar atentos cuántos aspirantes con esos conocimientos se presentan al concurso.

SIN FECHA

Parece que el Gobierno federal no tiene prisa por vacunar a los menores de edad de 12 a 17 años que no tienen comorbilidades, y aunque son los siguientes en la “lista” aún no se tiene una fecha, al menos así lo señaló el secretario de Salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas.

Lo curioso es que en el vecino País, ya iniciaron con los menores de 5 a 11 años, así como las dosis de refuerzo a ciudadanos que tienen más de 6 meses de haberse aplicado la segunda dosis.

Pero más interesante aún es que para Estados Unidos, la vacunación se ha vuelto motivo de cruce esencial por lo que ciudadanos mexicanos que demuestren que tienen una cita para vacunarse podrán cruzar para inmunizarse, incluidos los menores de edad.

Lo malo es que es difícil hacer las citas desde México, pues las páginas detectan el lugar de origen, así que éstas se deben hacer estando en tierra estadounidense. Parece que el gobierno federal va lento en la toma de decisiones en cuanto a la aplicación de vacunas para los más jóvenes a pesar de que se busca que inicien el regreso a las aulas de manera total.