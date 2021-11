zona sísmica

DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES

Se comenta que los que están cometiendo una violación a la Constitución de Baja California son los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado-consejero Alejandro Isaac Fragozo López. Esta presunta violación a la carta magna de la entidad se registra porque el próximo 28 de febrero de 2022, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Jorge Ignacio Pérez Castañeda, debe dejar el cargo por cumplir 70 años. De acuerdo al artículo 58 de la Constitución estatal, esa debe ser la edad de retiro de los togados estatales.

Solo que de acuerdo a la misma Constitución local, seis meses antes se le debe notificar al magistrado que va a dejar el cargo.

Además, aquí viene lo interesante, "inmediatamente que exista una o varias vacantes de Magistrados o seis meses antes si la misma fuere previsible, el Consejo de la Judicatura deberá dar inicio al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del conocimiento del Congreso".

De esta manera, los integrantes del Consejo de la Judicatura desde el 28 de agosto pasado, es decir hace más de dos meses, tendrían que haber lanzado la convocatoria para el concurso de selección de un magistrado para la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, donde obviamente uno de los requisitos será tener conocimientos y experiencia en materia justicia para adolescentes. Solo que el Consejo de la Judicatura del Estado ha dejado correr el tiempo sin realizar el concurso de selección.

Una de las excusas al interior del Consejo, es que tenían varios concursos en proceso, para designar jueces laborales, para elegir jueces para la reserva técnica del sistema de justicia oral, licitaciones, entre otros, que parece resultaron más importantes para los consejeros que acatar la Constitución local que juraron respetar.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que andan algunos personajes interesados en promover un juicio político contra todos los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado por la violación flagrante a la carta magna de Baja California.

REAPARECE Y LA CUESTIONAN

En la capital del estado reapareció ayer la ex alcaldesa María Guadalupe Mora Quiñsnez, quien anunció que coordinará, a nivel estatal, la campaña para recolectar firmas y efectuar la revocación de mandato a la que se someterá el presidente López Obrador, quien, de hecho, pidió a los propios morenistas que hicieran acopio de esas firmas.

Mora Quiñonez gobernó Mexicali de marzo a septiembre de este año y su mandato a pesar de que fue corto, fue desastroso, según comentan. Se le cuestiona por dos escándalos de malos manejos en el DIF municipal, uno, por la presunta entrega de despensas a la campaña del PES; el otro, por un presunto desfalco de 13 millones en el mismo organismo.

Incluso hay quien comenta que en tanto no se aclaren, presupuestal y, eventualmente, de forma jurídica, esos dos asuntos, Mora está invalidada, política y moralmente, para coordinar alguna acción de la 4T en Baja California, máxime cuando el propio AMLO ha dicho, hasta el cansancio, que en su movimiento no se tolerará la corrupción Sin embargo, ella sigue con las intenciones de buscar dirigir Morena, lo cual dicen los enterados que con esos antecedentes no lo logrará.

ATAQUES A MIGRANTES

La situación de las caravanas migrantes centroamericanos que parten de Chiapas hacia el Norte del país se pone cada vez más intensa, con incidentes donde se registra violencia, tanto de la parte oficial hacia las caravanas como en sentido inverso.

Vale la pena recordar que en su campaña a la presidencia de la República, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador invitó a los extranjeros a venir a México cuando él llegara a la Presidencia, porque iba a haber puertas abiertas a los migrantes, así como trabajo en sus obras magnas y sus programas, que ahora dice le "copiaron" en la cumbre COP26 de Glasgow, Escocia.

Sin embargo, apenas en semanas anteriores hubo escenas de los militares de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración dando palizas y hasta patadas en el rostro a los migrantes, o el caso de un migrante muerto de un tiro por la misma guardia, lo que causó indignación nacional e internacional. Pero también está el reverso de la moneda, como el pasado jueves en Pijijiapan, Chiapas, la Guardia Nacional intentó cerrar el paso a la caravana y la turba humilló a pedradas, palos, patadas y manotazos a los agentes de la corporación, quienes se tuvieron que replegar dejando a varios de sus compañeros severamente heridos a merced de los golpeadores. Y es que una cosa es no reprimir a los agresores, pero sí usar la fuerza necesaria para contenerlos, y otra cosa es recibir órdenes superiores para dejarse golpear como si fueran piñatas y ser humillados.