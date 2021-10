zona sísmica

‘SEMI SECRETARIO’

El ex Secretario de Seguridad Ciudadana de Rosarito, Francisco Arellano Ortiz, continuará al frente de la corporación, pero ahora como encargado del despacho, pues se comenta en los pasillos de la renocada Administración Municipal, hasta ayer no contaba con los votos de la mayoría calificada del Cabildo ser ratificado de forma oficial en el cargo. Se asegura que pese a que el Artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, especifica que en la primera sesión del Cabildo, se debe nombrar al Secretario de Seguridad Ciudadana, éste no se incluyó en la Orden del Día, para evitar que fuera rechazado, pues se necesitaba un voto de la oposición, que no se consiguió, para su nombramiento. Los sesudos de la ley aseguran que en los reglamentos no existe la figura de encargado del despacho, para un Gobierno que inicia y que debe, por ley, nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que no se sabe bien a ciencia cierta si se está incurriendo en una irregularidad, al mantener al mando de la corporación a un funcionario que no cuenta con la aprobación necesaria por parte del cuerpo edílico y menos aún, cuánto tiempo se podría prolongar esta situación, pues no es nuevo que se utilice la figura de “encargado del despacho”, para aquellos funcionarios que no cumplen con el perfil, o requisitos para ostentar un cargo público. Así las cosas, todo parece indicar que no habrá “luna de miel” en el nuevo Cabildo de Rosarito, algo que no se había visto en la historia de este joven municipio.

LO QUIEREN FUERA

Aprovechándose de los programas que ha iniciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el delegado de Bienestar en Ensenada, Ezequiel Gutiérrez, ha tratado de posicionarse en el gusto de la población. Aseguran que busca ser el candidato idóneo a la Alcaldía del próximo trienio según, se ha comentado en su círculo, sin embargo, estas versiones no han caído nada bien en la estructura de Morena, a tal grado que un grupo importantes de líderes del partido han solicitado que sea removido del cargo. Hay versiones que aseguran que ya tienen prevista su salida a mediados de noviembre. Ezequiel Gutiérrez avanzó en su carrera política en el círculos de Armando Ayala Robles, pero pronto quedó solo, políticamente hablando, siendo acogido por Ruiz Uribe, quien lo convirtió en sus ojos y oídos en Ensenada.

DAN PALOMITA

El 24 Ayuntamiento de Mexicali presidido por Norma Bustamante parece que inició en su cabildo de manera tranquila ya que al menos en la primera sesión le fueron aprobados por unanimidad los 3 cargos que se sometieron a consideración. Los funcionarios aprobados son Daniel Humberto Valenzuela Alcocer como secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Roger Sosa Alaffita como tesorero municipal y Joel Hidalgo Dueñez Hurtado como director de la Policía Municipal de Mexicali, quien por cierto recibió desafortunadamente para él una “papa caliente”. Por cierto a quien le siguen lloviendo críticas es a la ahora ex alcaldesa, Guadalupe Mora Quiñónez, ya que el regidor panista Oscar Vega Marín, se fue directo y señaló que el cierre de gestión de la ahora ex-alcaldesa generó muchas dudas y solicitó la realización de una auditoría a la administración y un informe detallado del estado financiero del Ayuntamiento Municipal. Hay que recordar que la ex alcaldesa fue denunciada por los tres integrantes del Cabildo del 23 Ayuntamiento, por “incumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, y desvío de recursos públicos, abuso de funciones y lo que resulte”.