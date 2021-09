zona sísmica

LES PROMETEN PAGO

La atleta de halterofilia y ganadora de bronce en Tokyo 2020, Aremi Fuentes, señaló molesta el lunes que a pesar de que recibió un cheque simbólico por 50 mil pesos por parte del titular del INDE, David González, este recurso no ha llegado a sus manos.

Ante tal señalamiento, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, tuvo salir al quite y aclarar el pago del bono de 50 mil pesos para los atletas de Baja California que lograron presea en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la tradicional conferencia matutina, el Gobernador llamó al director del Deporte del Estado, David González para solicitarle aclarara la situación.

En primera instancia, el titular del deporte detalló que no se le entregó a la atleta un cheque sin fondos, que lo entregado fue un “cheque simbólico” y que el dinero iba a ser entregado posteriormente, lo cual no ha ocurrido debido a que no se cuentan con los recursos, ya que según el director del INDE también se tienen que pagar otras becas.

La situación del bono es similar para el arquero Luis “Abuelo” Álvarez, quien también se encuentra en lista de espera para el recurso.

Aquí el Instituto del Deporte es el que cometió el error, ya que si tenían planeado entregar el recurso en fechas posteriores, lo más propio era que se le avisara a la o los atletas y se hubieran evitado todo esto.

Por lo pronto, ya hicieron el compromiso de que sí se les otorgará, pero no dijeron cuándo.

PROTESTA

Parece que la solución para que los bomberos de Mexicali reciban el bono que se les entrega año con año tendrá que esperar hasta el próximo año, es decir, parece que la administración de Lupita Mora Quiñónez echará la bolita a la siguiente administración municipal.

Ayer los bomberos, quienes trabajan bajo protesta, cumplieron con lo anunciado, y se manifestaron a las afueras del palacio municipal colocando dos máquinas extintoras en la explanada y en las escaleras la manta de trabajo bajo protesta.

Entre las exigencias se encuentran uniformes, unidades, equipo y el pago de los bonos prometidos que asciende a 5 mil pesos para cada bombero, en total 1.5 millones de pesos, es decir la mayor parte de lo que piden es el equipo necesario para poder realizar sus labores de manera segura.

Y es que según comentan uno de los problemas es la falta de ambulancias por ejemplo, y en este tema, los voluntarios han tenido que salir al quite con su ambulancia para poder prestar el servicio en algunas zonas.

Mientras que los trajes contra fuego, en su mayoría son donados por corporaciones de los Estados Unidos, que aunque es equipo funcional, sólo de esa manera logran tener los aditamentos necesarios para combatir los incendios.

Lo triste es que a pesar de ser ellos los afectados y estar en su derecho a manifestarse, parece que en el Ayuntamiento de Mexicali buscan denostar dicho acto, al grado de ni siquiera permitirles el acceso al interior del recinto municipal ya que cerraron las puertas.

Dicen que tal parece que a la alcaldesa Lupita Mora ya se le olvidó cuando ella iba a protestar a las dependencias de gobierno.

Por otro lado, la Oficial Mayor de Mexicali, Karla María Castillo Madrid, acudió a la estación de bomberos donde se encontraban previo a la protesta para decirles que esas no eran las formas y que esperaba que los compañeros que se manifestaron no fueran los que estaban en turno de trabajo, que para que no "les repercuta".

Que a ella le sonaba más mediático lo que estaban haciendo, que habían hecho todo lo posible en el Ayuntamiento y que a ellos también les faltó voluntad para ver la situación.

Ya solo quedan 8 días para que esta administración termine funciones, lo que parece que algunos funcionarios, a pesar de haber estado sólo algunos meses, lo piden a gritos.

SE UNEN PARA LIMPIAR EL VALLE DE GUADALUPE

Quienes se dice que se encuentran muy activos son los integrantes del grupo denominado Emprendedores del Valle de Guadalupe, quienes están convocando a sumarse a la tercera jornada de limpieza, a realizarse del 22 al 25 de septiembre, como una manera de unir esfuerzos para beneficio de Ensenada y su Valle.

Comentan que en la más reciente jornada, organizada por este grupo, se recolectaron más de 10 toneladas de basura y se plantaron más de mil 400 árboles en la zona de San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco, esto gracias a más de 80 empresas de la ciudad de Ensenada y del Valle de Guadalupe que se sumaron a la causa.

La intención de esta agrupación es que este esfuerzo se replique en los diferentes valles de Ensenada, así como en el mismo puerto, así como dar ejemplo de responsabilidad social, en un genuino interés por el medio ambiente.

Por lo pronto la agrupación se encuentra trabajando en la nueva jornada y están convocando a los sectores turístico, colegios, barras, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y al mismo gobierno municipal para mejorar el medio ambiente.