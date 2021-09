zona sísmica

DOS GRITOS

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez realizó la noche del miércoles su último grito de Independencia en el edificio estatal, evento que se desarrolló sin público, debido a la contingencia sanitaria de Covid-19.

Eso no impidió que algunas personas se acercaran y detrás de las vallas colocadas, presenciaran el ondear la bandera por parte del Gobernador, escucharan el ¡Viva México!, y el sonar de la campana desde el balcón del recinto estatal.

El gobernador del Estado estuvo acompañado por la alcaldesa de Mexicali Lupita Mora, quien por cierto, finalizando el evento se dirigió al FEX para también dar el grito de Independencia en dicho lugar.

Pero el grito dado el miércoles no fue el único de Bonilla Valdez, ya que el jueves por la mañana, posterior a la conferencia mañanera, no se quedó con las ganas de hacer lo propio en Tijuana y salió de nueva cuenta al balcón, pero ahora del nuevo edificio estatal en el IMOS y tras dar un mensaje a los presentes que se encontraban para la verbena mexicana y jornada por la Paz, de nueva cuenta se escuchó el ¡Viva México!, así como el sonar de la campana que se instaló en el lugar.

Posteriormente bajó del edificio y realizó la jornada por la paz realizada en el mismo lugar, donde entregó computadoras a niños, para que sigan sus estudios.

NUEVA DIRIGENCIA

El Partido Acción Nacional está en pleno proceso para cambiar su dirigencia nacional, pero a nivel estatal no es la excepción por lo que ya empezaron a salir nombres de quienes buscan ser los presidentes del Partido en Baja California.

El Partido Acción Nacional que actualmente dirige Enrique “Kiki” Méndez viene de una dolorosa derrota electoral, a pesar de que realizaron una alianza con el PRI y el PRD, el descalabro fue mayúsculo y no lograron ganar un solo escaño por la vía de la mayoría relativa, es decir por los votos en las urnas.

El PAN y sus aliados perdieron la gubernatura, las cinco alcaldías y las diputaciones federales y locales en disputa, logrando espacios por la vía de la representación proporcional en el Congreso del Estado y federal.

Por lo pronto en Baja California, quien ya había levantado la mano y ayer lo hizo oficial fue Mario Osuna Jiménez, quien presentó a quienes lo acompañarán en caso de ser elegido como dirigente estatal.

Entre los nombres que señaló respaldan el proyecto y le acompañarán están Rosario Rodríguez, quien estará con él en la fórmula, también le acompañó Gina Cruz, y Eva María Vásquez, así como Natalia Figueroa.

Pero lo que llamó la atención fue el nombre de José Guadalupe Osuna Millán, ex gobernador del Estado, quien incluso estuvo presente en el registro, hay que recordar que apenas en la pasada elección, se le vinculaba con otros partidos.

También estará el ex gobernador, Alejandro González Alcocer, el ex alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, y el ex alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández.

Todo indica que Mario Osuna buscará con la “vieja guardia” panista, tratar de rescatar al partido tras caer en el bache que le ha costado perder ya dos elecciones de manera dolorosa.