zona sísmica

CORTE Y AMPLIACIÓN

A partir del lunes tras el periodo vacacional de verano, se reanudan las actividades en los juzgados de todo el país, incluido el máximo tribunal en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y será precisamente ahí donde los ministros deberán tomar una decisión sobre un tema por demás polémico en el que quedaron inmersos: La ampliación en el cargo por dos años más para el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se debe recordar que al aprobar la reforma judicial, de última hora y en lo oscurito se incluyó un artículo transitorio en el que se ampliaba el periodo del presidente de la Corte.

Esto encendió las alarmas a nivel nacional, porque con una ley secundaria se pretendía pasar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relacionado con el tiempo de permanencia del titular del máximo tribunal del país.

Así que tras la polémica, el asunto finalmente será resuelto por la Corte. Si los ministros avalan la permanencia de Zaldívar Lelo de Larrea en la presidencia de ese Tribunal, dicen algunos, abrirán la puerta para que el presidente Andrés Manuel López Obrador también pueda quedarse en el cargo después de cumplir los seis años establecidos en la Constitución.

Así que los ojos de México e incluso de Washington, estarán puestos sobre la SCJN durante las próximas semanas.

BAJO LA MIRA

En los pasillos del Ayuntamiento de Ensenada se comenta que uno de los funcionarios que no va a repetir en la siguiente administración es Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, ya que su desempeño como funcionario ha generado bastantes quejas en las últimas semanas por la presunta proliferación de obras irregulares en la ciudad.

En pasadas administraciones ya hubo funcionarios que se hacían de la vista gorda con proyectos que no cumplían con los reglamentos y las densidades, la mayoría eran obras realizadas en la periferia de la ciudad.

Ha llamado la atención que a Villalobos Buelna no le ha temblado la mano parta clausurar escuelas y mercados que no contaban con permisos para desarrollar pequeños proyectos, pero cuando se tratan de edificios de departamentos en la zona urbana que construyen más pisos de lo permitido, las obras no son clausuradas y cuando así se hace no pasa nada pues los sellos son retirados como si nada por los dueños de los predios.

Incluso al ser cuestionado al respecto, el funcionario municipal reconoció que su dependencia estaba rebasada, argumentando que solo cuenta con siete inspectores. Por cierto, se dice que ya hay un grupo de empresarios que piensan interponer una denuncia contra el joven funcionario por presuntas irregularidades.

EL AGUA

Por los rumbos cachanillas parece que hay un poco de molestia entre pequeños comerciantes, quienes aparte de haber sido golpeados económicamente por la pandemia, ahora han empezado a sudar frío por las notificaciones sobre los cobros por adeudos de agua y drenaje. Se debe recordar que la actual administración emprendió una cruzada contra los grandes deudores de agua que, según se ha comentado, consumen enormes volúmenes del preciado líquido.

Pero parece que tras dar combate a los grandes industriales y empresarios, ahora han empezado a voltear hacia los comercios y pequeñas empresas, donde realmente los propietarios apenas ganan para sobrevivir. En Mexicali, por el rumbo del fraccionamiento San Marcos, empezaron a llegar notificaciones a comercios que a duras penas han podido sobrevivir a causa de la pandemia, así que el cobro de 10 0 15 mil pesos por el servicio de agua y un drenaje construido hace 50 años puede ser la puntilla.

Seguramente el Ejecutivo estatal entenderá esa situación para impedir que la economía de los pequeños empresarios sea golpeada de forma tan severa.