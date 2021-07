zona sísmica

ANALIZARÁN BODAS GAY

Y si a algo le temen los gobernantes es a finalizar su gestión en el rol de lo que los estadounidenses llaman “pato rengo” (lame duck), una figura que describe la poca influencia política y margen de maniobra que el saliente tiene una vez que es conocido su sucesor o sucesora.

En el caso de Karla Ruiz Macfarland, alcaldesa de Tijuana, algunos apuntan que ya está de lleno en esa posición.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Precisamente por encontrarse ya casi de salida, surge la cuestión sobre si Ruiz Macfarland podrá operar los votos suficientes en el Cabildo de la ciudad para aprobar y ratificar lo legislado en el Congreso respecto a la legalidad de los matrimonios de personas del mismo sexo.

Y es que aunque la Alcaldesa ha demostrado abiertamente impulsar una agenda progresista, no así el resto de sus compañeros regidores.

Y no precisamente quienes naturalmente deberían mostrarse reticentes, es decir el regidor por el PAN o los dos pesistas, sino algunos miembros de la propia bancada morenista.

Y ahora que ya va de salida y con poco ‘power’ político, surgió la duda sobre si a la presidenta le ‘venderán’ muy caro su amor por algunos votos en el Cabildo, incluyendo los de algunos morenistas, para aprobar una iniciativa que sigue haciendo ruido en importantes sectores de la población.

A esta cuestión, la alcaldesa respondió que espera poder subir la iniciativa al orden del día de la sesión de Cabildo del próximo sábado.

Eso sí, no sin antes escuchar a todas las partes, pues adelantó que se reunirá con representantes del movimiento de derecha Frente Nacional por la Familia, a quienes, dijo, escuchará y expondrá sus motivos, aunque su decisión personal está tomada a favor.

Por su parte, en Mexicali, el cabildo que preside Lupita Mora Quiñónez sigue sin dar fecha para que dicho tema sea analizado; incluso se ha escuchado que pudieran no tocarlo, buscando no meterse en “líos” y que al no votarlo en el plazo establecido, sea considerado como a favor a no dar un rechazo.

COMPROBANTE

Luego de que el gobierno federal señalara que a partir de la semana pasada se podía obtener el comprobante de vacunación contra el Covid-19, la página electrónica ha estado saturada la mayoría de los días y todo indica que así seguirá.

El principal motivo es que los certificados de vacunación aparecen incompletos en el caso de personas inmunizadas con un biológico de dos dosis, incluso en la vacunación de los adultos mayores de 60 años y más.

El Secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, ha señalado en más de una ocasión que se dé oportunidad al personal de Bienestar, que es el encargado de hacer la captura, avancen en su trabajo, ya que la Secretaría de Salud sólo se encargó de aplicar la vacuna, no así del registro.

El portal para el certificado tiene un apartado para correcciones, pero pide la hoja de vacunación, y es aquí donde puede haber problemas ya que según comentan hubo diferentes criterios para el registro de las segundas dosis.

En unos casos, las personas solo llevaron la hoja en la que comprobaban su primera dosis, y en esa misma hoja les marcaron la segunda dosis con un color diferente; en otros casos, se quedaron con el comprobante de la primera dosis y ahí anotaron los datos de la segunda dosis, pero sin dar una copia a los vacunados.

En el tercer caso, se hicieron las anotaciones en el comprobante de la primera dosis y los servidores de la nación solicitaron tomarle foto a los vacunados para que tuvieran un comprobante al menos en fotografía.

Ante esto, quienes no se quedaron con copia de su registro, no saben que procede para que su certificado de vacunación aparezca bien y al estar apareciendo los certificados de vacunación incompletos, esto ha ocasionado que la población siga entrando a solicitarlo esperando que ya aparezca con todos los datos.

Por lo pronto sólo queda esperar para ver si los certificados aparecen completos o bien ver de qué manera se puede hacer la corrección pertinente.