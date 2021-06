zona sísmica

Hasta último momento

Parece que la coalición Juntos Haremos Historia están batallando por encontrar quien sea el candidato a diputado local en el Distrito 17 de Ensenada, luego de que a la candidata le fuera retirado el nombramiento al no acreditar su vínculo con la comunidad indígena. Ayer en sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Luis Alberto Hernández Morales determinaron dar un plazo de 24 horas extra para que el partido realizara la sustitución, pero también aplicó una amonestación pública por no realizar el cambio. Veremos si el partido alcanza a realizar el cambio o dicha diputación se queda sin candidato.

DEJA VOLUNTARIADO EN UABC

El empresario Gustavo de Hoyos Walther anunció a través de sus redes sociales que, tras 16 años de participar en el voluntariado de la UABC para buscar recursos para los estudiantes, su ciclo terminó. El empresario mexicalense fue presidente de la Fundación UABC AC, así como secretario y presidente del Patronato de la UABC, donde también participa el empresario Reginaldo Esquer. La fundación UABC trabaja en la búsqueda de becas para movilidad estudiantil internacional y becas de manutención y equipos de cómputo, mientras que el Patronato de la UABC busca que los recursos tengan un adecuado manejo en la máxima casa de Estudios, así como el transparentar los mismos. Actualmente Gustavo de Hoyos se encuentra metido de lleno en las campañas políticas por medio de la organización Sí por México, que abarca una serie de organismos de la sociedad civil. El empresario hizo algunas invitaciones a distintos personajes de México, para que fueran candidatos a algún puesto de elección popular a través de una de las coaliciones que se formaron a nivel nacional. Hay que recordar que de Hoyos Walther fue también presidente de la Coparmex a nivel nacional por dos periodos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

EL GRAN RETO

El reto sin duda para la jornada electoral del próximo domingo será el que la gente salga a votar y es que Rosarito no se ha distinguido por tener una sociedad muy participativa, a la hora de elegir a sus gobernantes. En este municipio, hay diez opciones pero el furor político parece no haber permeado en el ánimo de los votantes, por eso se ve difícil que la fatal cifra del 70% de abstencionismo alcanzado durante las elecciones pasadas pueda disminuir, e incluso algunos agoreros del desastre consideran que este, irá al alza. De poco más de 103 mil electores registrados en el listado nominal, se cree que no se rebasará la cifra de 28 mil votos contabilizados en las pasadas elecciones y los números, para un posible triunfo de los candidatos se basan, en esa cifra.

Dicen que incluso el PAN podría bajar estrepitosamente sus números, luego de aliarse con el PRI y PRD, ya que su candidata la priísta apoya al candidato de otro partido así que se cree que no levantará ni la mitad obtenida en el 2018 que fue de 9 mil votos.

A estas alturas no estaría mal que los candidatos prendan sus veladoras y le recen a todos los santos, para que la gente salga a la calle y se anime a votar, por quien sea, pero que haga valer su derecho de elección, pues al final de cuentas de lo que se trata esto es de buscar el bien común y la oportunidad única que se tiene es a través de cruzar una boleta.