zona sísmica

A PONERSE CREATIVOS EN MEXICALI

A menos de un mes de campañas, prácticamente en la recta final, los candidatos a la gubernatura, alcaldía, diputados locales y federales tendrán que hacer un ejercicio diferente en Mexicali, luego de que en la capital del estado específicamente quedaran suspendidas las campañas presenciales por el regreso al semáforo Naranja de Covid-19.

La Secretaría de Salud que encabeza Alonso Pérez Rico determinó que el alza en contagios que no ha parado en las últimas semanas tenía que ser controlada por medio de restricciones que llevó al a reducción de aforos en distintos sectores, y las campañas políticas no se salvaron.

Ahora a pocas semanas, los partidos políticos deberán de ser inteligentes y buscar nuevas estrategias para llegar a los electores, ya que se está a punto de llegar a los días claves en la lucha por un puesto de elección popular.

LAS CAMPAÑAS EN ROSARITO

En el pintoresco municipio de Rosarito las campañas electorales nomás no prenden, y es que con tanto tirador los electores no saben para dónde voltear, menos aún cuando las promesas de campaña no tienen novedades y por supuesto, no van más allá de los lugares comunes. Dicen los politólogos que las cosas van así, los punteros son el independiente Fernando Serrano y la alcaldesacandidata o candidata-alcaldesa por Morena, Araceli Brown Figueredo, y Laura Torres, que le apuesta por el PES, porque los siete candidatos restantes sólo dividirán el voto duro y lo fragmentarán.

Por eso, se espera que el candidato triunfador no podrá reunir más allá de 8 mil votos, para sentarse en la silla presidencial de Rosarito, algo que por supuesto ha causado resquemor, pues se gobernaría con menos del 10% del padrón electoral.

Si bien para muchos no es un problema mayor, pues la actual alcaldesa Araceli Brown, apenas logró 11 mil votos en las pasadas elecciones, sí llama la atención el hecho de que los aspirantes no despierten interés entre los votantes.

Por cierto, pareciera que el tema más preocupante en Rosarito no es motivar el voto, sino cuántas bardas con propaganda electoral son borradas por los contrarios. Sin duda, sólo en Rosarito.

Y mientras la seguridad pública trae vueltos locos a la ciudadanía, la policía municipal presume mediante comunicado de prensa, la detención de un sujeto ¡por intentar robar una bicicleta! Así las cosas…

DEL GOZO AL POZO

A quien no le hizo mucha gracia terminar siendo excluido de la boleta electoral fue al doctor Edgar Castillo, quien había sido anunciado con bombo y platillo como el nuevo candidato del Partido Encuentro Solidario a la alcaldía de Mexicali, luego de la renuncia de Elvira Luna Pineda, por tema de equidad de género.

Y es que al final el Instituto Estatal Electoral de Baja California dijo que no era posible cambiar a una candidata mujer por un hombre, y quien resultó ganadora para convertirse en candidata fue Carmen Salazar Osorio, quien curiosamente es esposa de Castillo, aunque según comentan quien aparecerá en la boleta es Elvira Luna Pineda, esto ya que por los tiempos no se alcanzarían a hacer cambios.

Los cambios de última hora en el PES tuvieron sus consecuencias, por lo que ahora tendrán que apurarse en las últimas semanas de campaña.

DE TAPETES

Algunos regidores del 23 Ayuntamiento de Ensenada ya están empezando a preocuparse por su situación al concluir la administración municipal actual.

Incluso a pesar de ser de otras fuerzas políticas contrarias a Morena, hay quienes ya se pusieron a disposición del Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, con tal de tener un cargo en la siguiente administración si él resulta reelecto.

Lo peor de todo es que ninguno se ha destacado por su brillante trabajo legislativo, ni de ningún tipo, mientras que Ayala continúa bajando en puntos debido a la situación de inseguridad que se vive en Ensenada.