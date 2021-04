zona sísmica

CAMBIOS DE CANDIDATOS

El partido de Fuerza por México tendrá que hacer un movimiento rápido, luego de que su candidato a la alcaldía de Mexicali, Xavier Rivas, decidiera renunciar a la candidatura, argumentando falta de empatía con el partido.

Acompañado de su coordinador de campaña, Modesto Ortega, el ahora ex candidato señaló que a pesar de su salida, ve a su ahora ex compañero, Jorge Ojeda como una gran persona, por lo que le mostró su apoyo.

Ahora habrá que ver que ocurre con la candidatura de Mexicali, si el Instituto Estatal Electoral de Baja California autoriza un movimiento o el partido se queda sin representante.

Siguiendo con el tema de candidaturas, luego de una serie de discusiones en la sesión del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los consejeros autorizaron a los que serán los candidatos a alcaldes de Tijuana y Ensenada del Partido Encuentro Solidario.

Hay que recordar que el Instituto rechazó dichas candidaturas y dio un plazo al partido para realizar el cambio.

Olga Leticia Lelevier Grijalva será la candidata a la alcaldía de Ensenada , mientras que Ranier Alejandro Falcón Martínez será el aspirante de Tijuana por el PES, ahora habrá que ver si les alcanza el tiempo para buscar el voto de la ciudadanía.

En el caso de Falcón Martínez, cercano al grupo de Hank, desde el PES dicen que será por mientras, pues siguen con la velita encendida queriendo poner a Julián Leyzaola, quien sabe como. Por lo pronto, las campañas ya están a todo lo que da, así que los que estén anotados son los que pueden hacer promoción.

Entrados en partidos, el Partido Acción Nacional parece que no se andará con juegos con los militantes que anden promocionando a candidatos de otros partidos y su dirigente estatal, Enrique Méndez señaló que les sancionarán, incluso en algunos casos llegando a la expulsión.

Por lo pronto, el partido se encuentra documentando los casos para proceder contra los “desleales”.

NO ESTARÁ AYALA EN DEBATE

Hoy se llevará a cabo el debate de candidatos a la presidencia municipal de Ensenada que organiza el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), sin embargo, el Alcalde de Ensenada y también candidato, Armando Ayala Robles, manifestó que no estará presente.

“La mayoría de los que van a ir al debate se hicieron conmigo, aprendieron conmigo, yo les decía cómo hacerle, hazle así, no le hagas asa, y se tomaban fotos conmigo y todo, entonces es como si el maestro quisiera ir a debatir con los parvulitos, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí?, nadie de los que está participando, tiene la trayectoria, el cuririculum y los conocimientos que yo estoy proponiendo”, expresó el modesto candidato.

Ayala Robles consideró que los debates son para que los candidatos se den a conocer y la población pueda medir sus capacidades y sus propuestas, por lo que no ve necesario asistir. “A mí ya me conocen, ya saben los resultados que di, ya saben lo que me falta hacer y lo que estoy proponiendo”; declaró.

En relación a la inconformidad que ha manifestado la comunidad indígena Kumiai ante la integración de su planilla, argumentando que ellos no han otorgado el respaldo a Eduardo Vega y Malú Ostos para que representen a los indígenas en el cabildo, Armando Ayala se deslindó del asunto.

“Nosotros ya hicimos lo conducente, dimos aviso al partido y eso va a ser una resolución por parte del IEEBC que emitió la constancia de registro y por su parte también tiene que haber una respuesta del partido, decirle a la comunidad Kumiai que yo no decido los candidatos a regidores ni decido las alianzas, es una decisión de los partidos y del IEEBC”, comentó.