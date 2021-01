zona sísmica

REVÉS A REFERÉNDUM

La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Baja California declaró improcedente la realización de un referéndum para dar marcha atrás a la ley que permite a diputados y alcaldes buscar la reelección sin dejar el cargo. Eso sí, durante la sesión salió a flote que es un tema importante, pero por cuestiones de leyes no se puede realizar.

El motivo que dieron los consejeros es que las leyes que se busca modificar con dicho ejercicio fueron previamente cambiadas por el Congreso del Estado, lo que ocasiona que las normas que se pretenden consultar no sean las mismas.

La decisión de los consejeros fue unánime, pero ahora deberá pasar a votación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Luis Alberto Hernández Morales, para ver si ellos determinan en el mismo sentido. Los cambios realizados en el Congreso del Estado se realizaron el pasado mes de septiembre, en el que modificaron los aspectos de paridad de género y lenguaje inclusivo, pero no en ese entonces ya no se tocaron lo que hablan de la reelección, pero con el cambio realizado, dicen los consejeros electorales que basta para que no sean las mismas normas.

Ahora habrá que esperar cual es la reacción de los ciudadanos impulsores de dicho ejercicio y si todo queda ahí o se van a otras instancias. Hay que recordar que para recolectar las firmas, organismos empresariales y resistencias de Baja California se unieron, aunque luego de lograrlo volvió cada sector por su camino.

LAURA SÍ ESTÁ

El anuncio de la candidatura de Jorge Hank a la gubernatura del Estado, enarbolada por el PES, batió también el avispero en Rosarito y personajes que no habían expresado al menos públicamente su intención de contender en alguna posición, han empezado a reunir a sus equipos. Tal es el caso de la ex legisladora y ex candidata a la presidencia municipal, Laura Torres Ramírez, quien al parecer se perfila para luchar por una diputación, aunque hay otros que dicen que repetirá la hazaña pero para la alcaldía.

Lo cierto es que ella tiene su capital político en este municipio, lo que dividirá sin duda las preferencias y hará que las rebanadas del pastel sean mucho más delgadas de lo que de por sí, ya son. En su momento Torres Ramírez defendió la causa de los priístas en el congreso local, por eso no es de extrañarse, que se una a la “marea roja” de Hank en otro partido, aun y cuando desde hace tiempo renunció al tricolor.

Después tuvo su breve paso primero al frente del Instituto de la Mujer en el Estado, y más adelante, como Secretaria de Bienestar, en el actual Gobierno de Jaime Bonilla, cargo del que salió inesperadamente. Así que muy seguramente en esta ocasión podrá competir, como se diría en el lenguaje de la lucha libre “cuerpo a cuerpo”, con la alcaldesa Araceli Brown, con quien por cierto perdió las encuestas morenistas en la interna de las pasadas elecciones, y volarán máscaras y cabelleras, no lo dude.