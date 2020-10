zona sísmica

LOS GANONES

El Instituto Estatal Electoral de Baja California, que preside Luis Alberto Hernández Morales, aprobó el presupuesto que tendrán los partidos para su mantenimiento y para el proceso electoral que da inicio el próximo 6 de diciembre.

El presupuesto específico para gastos de campaña tiene un monto total de 47 millones 587 mil 227 pesos, de los cuales el ganón resultó ser el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con una cantidad de 11 millones 413 mil 663 pesos.

El partido que le sigue en cuanto a recursos es el Partido de Baja California quienes recibirán un financiamiento público de 9 millones 376 mil 005 pesos, el tercer partido con más recurso es el Partido Acción Nacional que recibirá de 7 millones 390 mil 412 pesos.

El cuarto partido con más recursos es el del PRD que tendrá un recurso para campaña de 4 millones 712 mil 185 pesos, seguido de Movimiento Ciudadano, el cual recibirá para financiar su campaña, 4 millones 431 mil 909 pesos.

El Partido Revolucionario Institucional cayó al sexto lugar en financiamiento con 4 millones 180 mil 178 pesos, luego de que no le ha ido muy bien en las últimas elecciones.

El Partido del trabajo tendrá 3 millones 707 mil 617 pesos; el Partido Encuentro Social de Baja California, 1 millón 625 mil 174 pesos; y el recién creado Partido Encuentro Solidario, 750 mil 080 pesos.

Con los recursos destinados, los partidos podrán empezar a trabajar en lo que será su campaña para, gobernador, alcaldes, diputados locales y federales.

ENFERMOS

Si bien no son tantos como en meses atrás, el equipo de trabajo del Gobernador Jaime Bonilla Valdez sigue teniendo afectaciones derivado del Covid-19.

El Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico detalló que Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura se suma a Odilar Moreno Grijalva, director de Issstecali como los funcionarios que han sido afectados por el virus.

Ambos funcionarios han desarrollado la enfermedad en su nivel leve por lo que se encuentran bien y no han requerido mayores cuidados, detalló el secretario de Salud.

Por cierto, dicho informe dio pie a que el Gobernador del Estado presumiera su estado de Salud al mostrar los últimos análisis que le realizaron el pasado lunes, a lo que el secretario de Salud comentó que el Gobernador se encuentra en mejor condición de salud que el 80% del gabinete.

El mandatario Estatal informó que cada semana se realiza la prueba de Covid ya que mantiene las jornadas por la Paz, por lo que cada lunes se aplica la prueba.

RENUNCIA FUNCIONARIO

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Fernando Serrano García, hasta el día de ayer delegado de la Secretaría de Gobierno del Estado en Tijuana, presentó su renuncia al cargo y junto con él su esposa Tania Esquivel, también salió de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Rosarito, puesto que ostentaba desde que inició el actual gobierno estatal.

Dicen que las grillas ya estaban a todo lo que dan, pues Serrano García tenía ya algún tiempo diciendo fuerte y quedito que su nombre aparecerá en la boleta electoral para el próximo año, en la búsqueda de la Presidencia Municipal de Rosarito.

Todo parece ser, que no será por Morena y por eso, mejor optó por poner tierra de por medio y buscar ser candidato independiente, o encabezar la alianza que cocina desde hace un buen rato el PAN con otros partidos, que le garanticen que la cuota de género no será un obstáculo para sus aspiraciones políticas, como lo ha venido siendo en las últimas elecciones, que sólo lo han dejado como coordinador.

A través de su cuenta de Facebook, anunció su dimisión y si bien agradeció la oportunidad al gobernador Jaime Bonilla y al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, precisó que el actual gobierno de Rosarito ha quedado mucho a deber a los ciudadanos, así que seguramente las campañas arrancarán desde ahora, como quien no quiere la cosa.