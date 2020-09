zona sísmica

AGRICULTORES Y EL VALLE

Quienes ayer mostraron su preocupación por la situación económica que se vive en el país, son los agricultores y horticultores del Valle de Mexicali, quienes participaron en una reunión convocada en el ejido Michoacán de Ocampo por la Central Campesina Independiente (CCI), presidida por Rubén Camacho Ledón.

La otrora poderosa organización campesina llegó a tener fuerza nacional, con el cachanilla Alfonso Garzón Santibáñez como máximo dirigente. En la reunión los señores del campo expresaron su preocupación porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 se eliminaron 17 programas para Baja California.

Para los agricultores la situación se torna crítica en el campo mexicalense, que requiere de apoyos urgentes para poder producir los alimentos.

En el evento estuvieron como invitadas las senadoras Gina Cruz, del PAN, y Alejandra León Gastélum, independiente, conocida popularmente como "Lady Champagne", así como el diputado morenista Salvador Minor Mora.

La senadora Cruz echó pestes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que lo único que hizo fue engañar al pueblo mexicano y a los agricultores, porque incluso les ofreció bajar los precios de los combustibles, pero el diésel se encuentra por las nubes.

En el valle mexicalense Ledón Camacho anda en busca de la unidad de productores y agricultores, claro que también en busca de una candidatura para las próximas pizcas electorales.

Durante el evento anduvieron también el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Humberto López Barraza, quien por cierto dijo que su antecesor le dejó "un cochinero" en esa organización.

A quien vieron llegar pero ni caso le hicieron, fue al ex priista y magnate del Valle de Mexicali, Rigoberto Campos, quien ante tan desaire prefirió retirarse del evento cuando apenas iba a la mitad.

ABOGADOS

En el gremio de los abogados hay preocupación, porque a pesar de haber reiniciado labores el Poder Judicial del Estado, aún parece estar "paralizado".

Al menos así lo han comentado los letrados, quienes señalan que con el argumento de las medidas de protección por la pandemia, se topan con un muro para poder atender sus asuntos en los Juzgados locales y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE, donde firma como presidente el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda.

Y no sólo afecta a los abogados porque no pueden cobrar sus honorarios mientras los asuntos no registran avance, sino que los principales perjudicados son los justiciables.

Realizar promociones se ha vuelto un vía crucis, incluso para los asuntos que deberían tener celeridad, como las pensiones alimenticias.

Quizá sería buena idea que el aún existente Consejo de la Judicatura del Estado realice un análisis de la situación, porque eso afecta la imagen del Poder Judicial del Estado y se confirma que la justicia retrasada es justicia denegada.

A lo mejor los Consejeros de la Judicatura podrían platicar con los abogados directamente para darse una idea del panorama.

LAS GOLONDRINAS

En los indiscretos pasillos del Hospital General de Mexicali se comenta que mañana le cantarán Las Golondrinas al director que se mantuvo al frente durante la temporada más crítica de la pandemia de Covid-19.

El doctor Diego Ovalle dejará el cargo tras varios meses de enfrentar la peor cara de la devastadora epidemia, luego de que Édgar Castillo López dejó el puesto tras contagiarse, y que además ya no regresó a sus labores por ser población vulnerable.

Por ahora se dice que quien asumirá el cargo en el nosocomio mexicalense es el doctor Hugo Martínez.