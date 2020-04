zona sísmica

LA CURVA

Como dice el refrán: Sobre advertencia no hay engaño. Esto debe quedar claro para todos en Baja California, donde apenas ayer el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, alertó que la famosa "curva" de contagios va al alza y, de continuar como hasta ahora, el 70% de la población puede resultar infectada.

Claro que esto no quiere decir que todos van a requerir ser hospitalizados, pero obviamente sería una cifra considerable, por lo que no se daría abasto el sistema de salud en la entidad. Pero aún cuando las autoridades de salud con apoyo de las corporaciones policiacas estatales participan en los exhortos a la ciudadanía a permanecer en casa, parece que no a todos les ha "caído el 20" del peligro que representa la pandemia.

Es frecuente escuchar a personas que se niegan a seguir las instrucciones con argumentos variados, desde el clásico de que se trata de "un engaño del gobierno", hasta los que dicen que "de algo nos tenemos que morir". Pero al observar las cifras diarias aportadas por las autoridades estatales, es evidente cómo se han acelerado los contagios y la cantidad de personas enfermas con el virus, así como la cantidad de decesos, cuyo número ayer llegó en Baja California a los 25.

En este momento, todos sin excepción deben poner algo de su parte para promover quedarse en casa, con la finalidad de tratar de relentizar los contagios con el coronavirus y evitar una situación trágica como la registrada en Italia, España y nuestro poderoso vecino, Estados Unidos, que aún con todo su poder vive momentos dramáticos nunca antes vistos.

DINERO

Y cada vez es más evidente la necesidad de recursos para afrontar la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia en todo el mundo.

A pesar de los donativos realizados, es claro que no van a alcanzar y se requerirán más, sobre todo para el sistema de salud que enfrenta el mayor reto.

En este espacio se comentó ayer que los regidores del Ayuntamiento andan viendo la manera de aportar recursos, pero no se sabe todavía si se animarán a donar los 60 mil pesos que reciben para gestión social en este mes de abril o si harán oídos sordos a esa propuesta o de plano ya se lo gastaron y no tienen cómo comprobarlo.

Donde parece que sí utilizarán la Partida de Gestión es en el Congreso del Estado, para canalizar los 100 mil pesos que recibe cada legislador al mes al sector salud. Algunos diputados sí han hecho aportaciones a medida que ha agravado la situación, entre ellos Eva Rodríguez, María Villalobos y Juan Manuel Molina. Pero se necesita el concurso de todos en esta emergencia.

PUERTO VACÍO

AL igual que en el resto del país, este año la Semana Santa será muy distinta para el puerto de Ensenada. El año pasado las playas estaban repletas de locales y turistas, incluso la afluencia fue tan importante que rebasó a los salvavidas y hubo varios incidentes lamentables.

Sin embargo, este año debido a las medidas tomadas a causa del covid-19, las playas se encuentran cerradas al público, asimismo, los viajes de avistamiento de la ballena gris se cayeron por completo.

Lo peor es que esta era la primera vez que el Gobierno promovía este paseo a través de un festival y diversas actividades, también el Mercado Negro, uno de los más importantes del país en cuestión de productos del mar luce prácticamente vacío y en la zona del malecón los lobos marinos han aprovechado la ausencia de personas para acostarse cerca de las embarcaciones y descansar, definitivamente será una Semana Santa bastante atípica, pero lo más importante es que la población permanezca en sus hogares.