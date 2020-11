Zona sísmica

A hacer campaña

Quienes quieran ser diputados locales en Baja California tendrán que participar forzosamente en el proceso electoral, más específicamente en las campañas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara la demanda que buscaba evitar que se eliminaran los diputados de lista.

Los cambios para eliminar los diputados de lista fueron promovidos y autorizados por mayoría de los diputados de la XXIII legislatura de Baja California de mayoría morenista.

Dicha reforma no elimina los lugares de representación proporcional, pero sí evita que una persona que no participó como candidato llegue a la curul, es decir aquellos que no movieron un dedo.

Las acciones promovidas por el PAN y el PBC fueron desechadas por los ministros, por lo que ahora para poder llegar por la vía proporcional deberán estarle invirtiendo tiempo y hasta dinero.

Por cierto, Hay que recordar que en las pasadas elecciones al PAN le fue muy mal en el tema de los diputados de representación proporcional, ya que dos de los tres diputados que entraron dejaron el partido y uno de ellos, más específico, Miguel Ángel Bujanda Ruiz no movió un solo dedo para lograr ser diputado; por lo que a lo mejor a Acción Nacional le conviene, por lo menos sabrá que el que llegue al menos se comprometió en la campaña.

Eso sí, quienes defienden la figura de los diputados de lista, lo hacen en el sentido de que sirven para dar un poco de equilibrio a los Congresos cuando la balanza se inclina mucho hacia algún partido.

Ahora habrá que ver cómo se repartirían las posiciones y si los criterios de representación proporcional seguirán iguales, los lugares para los mejores perdedores.

Alternativas económicas

Ante el escenario generado por la pandemia del Covid 19, es necesario que se fortalezca la relación con otros países y consolidar alternativas para el desarrollo económico, por lo que comentan resulta positivo el trabajo que ha hecho la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda para consolidar a Mexicali como destino turístico a través de la regeneración del Centro Histórico.

Acompañada de la Secretaria de la Sidurt en Baja California, Karen Postlethwaite y de representantes de la Asociación China, la Alcaldesa anuncio la creación del Museo de la Comida China Mexicalense.

Con esto, Mexicali contará con mayores atractivos para los visitantes, además de que se dio a conocer la continuación de acciones de rehabilitación en el área de La Chinesca.

Con esto, los trabajos para mejorar la imagen y economía del Centro Histórico siguen avanzando por parte del Ayuntamiento de Mexicali.

Nuevo dirigente

El Sector Maquilador de Mexicali tiene ya un nuevo líder, siendo este Joaquín Jiménez Arriaga, quien entra en lugar de Víctor Hugo Delgado para ser el titular de Index, esto luego de las elecciones realizadas el pasado miércoles.

Jiménez Arriaga cuenta con un amplio apoyo de varias de las empresas y parques industriales más importantes de la ciudad quienes incluso hacían un llamado al voto por unidad, por lo que comentan habrá buen entendimiento.

Por lo pronto, uno de los primeros retos es ver como funcionará el nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y los alcances que tendrá en las empresas instaladas en Mexicali, por lo que tendrá bastante trabajo entrando.