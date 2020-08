Zona sísmica

¿GRITO VIRTUAL?

Todo indica que derivado de la pandemia, este 2020 no habrá festejo de Independencia en Baja California ya que a prácticamente 15 días de la fecha la pandemia en el Estado se mantiene con los casos activos en las tres principales ciudades. Y es que hasta el gobernador, Jaime Bonilla Valdez ya dijo que festejo “no puede ser”, aunque no descartó el hacer un pequeño grito o incluso hacerlo virtual, lo que si es casi un hecho es que no se verán las grandes concentraciones de gente que se acostumbran en estas fechas.

Recordemos que en la noche del grito se coloca una verbena y juegos mecánicos en Centro Cívico, así como música en vivo; ahora falta ver si se realizará el tradicional desfile de independencia.

Los casos activos de Covid han aumentado en los últimos días, rozando casi los 600 casos en el Estado, principalmente por un aumento fuerte en Tijuana, por lo que las autoridades deberán estar pendiente de dicho número.

MEXICALI LA MÁS SEGURA EN BC

Aunque en materia de seguridad siempre habrá muchas cosas por hacer, durante este 2020 Mexicali se ha sostenido como la ciudad más segura del Estado, de acuerdo a las estadísticas que arrojan las dependencias de seguridad en el Estado. Sin embargo, no sólo los números lo confirman, sino la propia Patrulla Fronteriza Sector El Centro.

Durante esta semana, la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda se reunió con las autoridades del otro lado de la frontera, y ahí el Jefe del Sector mencionado, Gregory Bovino, refirió que en los 24 años que lleva en el cargo, es en la actualidad cuando se ha consolidado una mejor coordinación y cooperación con la Policía Municipal de Mexicali.

Incluso subrayó que el trabajo binacional ha sido sin precedentes en materia de seguridad.

Hay que recordar que previo a que Estados Unidos impusiera las medidas para inhibir los cruces fronterizos, fue la alcaldesa Marina del Pilar la que implementó los filtros a la entrada de Calexico a Mexicali, buscando reducir los cruces no esenciales, esto en coordinación con las ciudades hermanas del condado de imperial. Parece que la relación entre las autoridades de ambos de la frontera en materia de seguridad va por buen camino.

UN MAL RÉCORD

Veterinarios de la asociación civil Por Tu Origen A.C. lamentan que Tijuana encabece la lista de perros y gatos abandonados a su suerte en las calles, principalmente en las de las colonias más vulnerables y donde el acceso a los servicios veterinarios escasean.

Las campañas de esterilización gratuitas o de bajo costo son especialmente necesarias en las zonas de la ciudad en donde las familias deben decidir entre comer o esterilizar a su mascota.

Sin embargo, aseguran que de momento y contra lo que se pudiera pensar, el principal problema es el de una creciente sobrepoblación de gatos callejeros que al año registran mínimo cuatro periodos de celo.

Los activistas solicitan a la comunidad tomar conciencia de la problemática que representa la sobrepoblación de mascotas sin control en las calles y aprovechar las jornadas con costos de entre 250 y 300 pesos, mientras que en locales particulares pueden ser de entre 800 y mil 500 pesos por cirugía.