Senador o no

Si no sucede otra cosa de última hora, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (Tepjf) se decidirá hoy si el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, puede o no regresar a su escaño como Senador de la República.

De acuerdo a una sentencia previa de la Sala Guadalajara del Tepjf, el cargo de Senador quedó anulado por haber ocupado otro puesto de elección popular, que fue la gubernatura de Baja California.

Sólo que ahora ha trascendido que el magistrado José Luis Vargas, elaboró el proyecto que se analizará hoy en el pleno del Tepjf, en el sentido de que siempre sí, Bonilla puede regresar a ocupar el cargo de Senador de la República.

Según la resolución elaborada por Vargas, el dirigente del PAN a nivel local no está facultado para realizar impugnaciones en el ámbito federal, como es el caso. Incluso, para Vargas la Sala Regional Guadalajara erró al recibir la impugnación en contra de Bonilla.

Todo eso debe ser analizado hoy por los magistrados de la Sala Superior. Si la mayoría va a favor del proyecto Bonilla regresa triunfante al Senado y si van en contra simplemente se acabó.

FISCALÍA

Llegan algunas noticias del rumbo de la Fiscalía General del Estado, por lo que el fiscal Ricardo Iván Carpio debería parar las antenas, sobre todo para mejorar la atención a la ciudadanía que acude ahí por necesidad al haber sido víctimas de delitos.

Usuarios señalan que en la agencia Especializada en Delito Sexuales en Mexicali las agentes del Ministerio Público cambian de turno de acuerdo a su conveniencia. Entonces cuando una persona llega citada o para ver un asunto, se entera de que la MP está en otro horario.

Ahora, en el caso de la agencia de Patrimoniales, es común que los afectados o abogados lleguen para ver cómo va su asunto y el personal se encuentre en la “hora del desayuno”, incluso ya casi a las 11:00 horas.

Querer hablar con un agente del Ministerio Público es de plano imposible, porque siempre se argumenta que está en diligencia, que está en audiencia en el Sistema Oral o de plano “tiene mucho trabajo” y cosas más importantes que hacer que atender a un ofendido.

Carpio y la Fiscal Regional Hortensia Noriega deben recordar que la gobernadora ha prometido a la ciudadanía dar atención con “el corazón por delante”.

CELEBRA IMSS BC

De manteles largos están hoy en el IMSS, pues se cumplen 71 años de que el entonces presidente Miguel Alemán Valdés decretó la implantación de los servicios de salud en Baja California y San Luis Río Colorado,Sonora.

Hoy en día su población derechohabiente es de 3 millones de personas que reciben no solo atención a la salud sino también servicio de guarderías, cursos, pensiones.

Luego de dos años de enfrentar la lucha contra el COVID-19, que no termina de irse, en las oficinas delegacionales en Mexicali estarán realizando una ceremonia conmemorativa encabezada por la delegada, Desirée Sagarnaga.

Comentan que partirán un pastel conmemorativo, una exposición fotográfica de algunos momentos importantes del instituto y un mensaje por parte de la Delegada.

El IMSS regional cuenta con 30 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 9 Hospitales Generales de Zona y Regionales, así como 1 Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (Umaa), una Clínica de Mama y un Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (Oncocrean).

Cabe recordar que con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se decidió que los delegados fueran gente propia del instituto, quienes fueron sometidos a examen y luego sorteo, a diferencia de años anteriores que se hacían por designación directa.