No pelan al Director

En el anteriormente tranquilo municipio de Tecate también hace aire.

Dicen que resulta que el que tira la toalla es el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de ese municipio, Enrique Alonso Trujillo Martínez, donde firma como alcalde Edgar Darío Benítez Ruiz, emanado del partido Morena.

En un oficio enviado por Trujillo Martínez al Alcalde, despachado el 22 de marzo de 2022, o sea ayer, le hace saber su deseo de renunciar al importante cargo donde tiene asignada la seguridad de todos los habitantes del municipio, a partir del 1 de abril próximo.

Lo interesante de todo esto es lo que llevó a Martínez a tomar esta decisión. Argumenta primero que está imposibilitado "materialmente" de ejercer su función y rendir los resultados encomendados.

Es aquí donde viene lo bueno: "Ya que el personal tanto operativo, como Jefe Administrativo y Jefe de Transportes que me fue asignado por usted, no siguen instrucciones del suscrito, no me informan en el día a día de los asuntos relevantes que debo conocer, porque implican responsabilidad para mi, argumentando que tienen instrucciones del Alcalde de informarle directamente de todo lo que suceda". En pocas palabras, al titular de Seguridad Ciudadana y Tránsito sus subordinados "no lo pelan".

Claro que tiene razón Trujillo Martínez, porque como lo deja plasmado en su oficio de renuncia todo eso le quita autoridad y respeto, porque ni siquiera le hacen caso cuando les manda mensajes a través de redes sociales. Prácticamente el titular de Seguridad

Trujillo

Ciudadana y Tránsito Municipal del Pueblo Mágico ha sido convertido por sus subalternos y por el propio Alcalde en un cero a la izquierda. Siendo así las cosas, viendo que no se toma en cuenta al titular de Seguridad Pública y la falta de coordinación entre mandos policiacos, no hay por qué extrañarse que en el anteriormente apacible municipio tecatense la delincuencia común y organizada hayan sentados sus reales desde tiempo atrás.

Lástima que en todos esos pleitos regularmente por motivaciones políticas, quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos.

COLOSIO

Hace justamente 28 años, la ciudad de Tijuana se volvió el centro de las miradas de todo el país y de buena parte del mundo, cuando poco después de las 17:00 horas, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta,

recibió un tiro en la cabeza que selló su destino, y también otro en al abdomen.

La entonces desconocida colonia Lomas Taurinas se volvió tristemente famosa por haber sido el lugar donde el priista había recibido el tiro que acabó con su vida.

Desde entonces surgieron múltiples teorías de conspiración sobre el crimen. Que si fue Salinas,

que si los panistas, que si el entonces desconocido Mario Aburto Martínez, detenido en flagrancia actuó solo, que si había tres Aburtos, etcétera. Lo único claro es que después de tres fiscales especiales de la entonces Procuraduría General de la República, miles de hojas con toda clase de documentos y reconstrucciones de los hechos, un Juez Federal determinó que el único responsable del asesinato es Mario Aburto Martínez.

Y aún con todas las pruebas y las teorías de la conspiración descartadas, con miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país cometidas por militares, marinos, policías de todos los niveles de gobierno y servidores públicos, dicen que tal parece que a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, le interesa más las supuestas torturas a Aburto Martínez, quien por cierto éste nunca lo comentó y ni siquiera insinuó en el juicio, para declararse culpable del asesinato de Colosio.

Hay quienes dicen que la CNDH ha perdido la esencia y que ahora está buscando atraer los reflectores.

CAMBIOS

En los pasillos del Ayuntamiento de Ensenada se comenta que en los próximos días habrá cambios en el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada (Inmuedere). Todo apunta a que sale el titular Renzo Alan Elizondo Villafuentes , cuya gestión apenas duró cuatro meses y días, para dejar en su lugar a Víctor Octavio González, quien ya dirigió dicha dependencia entre 2005 y 2007 durante la administración de Cesar Mancillas Amador.

El director saliente se vio involucrado en acusaciones de hostigamiento laboral, lo que generó una manifestación de integrantes del personal la semana pasada.