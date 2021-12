NUEVAS MEDIDAS

La secretaría de Salud de Baja California que encabeza Adrián Medina Amarillas a través de la Coepris emitió nuevas reglas ante el alza de casos Covid en Baja California que día con día suma en promedio 500 casos activos.

En primera etapa quienes tendrán nuevas reglas de operación son los restaurantes quienes deberán contar ahora con un medidor móvil de dióxido de carbono para conocer si el espacio necesita ventilarse.

Otro de los puntos a resaltar es que ya no se rociará con desinfectante ni se colocarán tapetes sanitizantes, pero sí se mantendrá la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.

Sin duda conforme avanzan los meses se va conociendo más al virus y las formas en que se puede atacar, y en primera instancia serán los restauranteros quienes deben empezar con las nuevas medidas.

Aunque por el momento no lo parece, pero en plena época de frío las enfermedades respiratorias van en aumento, por lo que diferenciar casos de covid, una simple gripe o influenza resultará más complicado por lo que toda medida para evitar cualquier tipo de contagio será bienvenida.

DIFERENCIAS ENTRE AYALA Y CANACO

Tal parece que el pleito entre el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, y los miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, va para largo.

Cabe recordar que todo comenzó cuando se llevó a cabo la toma de protesta de Rafael Chávez Montaño como presidente de dicha cámara.

En esa ocasión el Alcalde no pudo acudir y en su representación acudió su asesor, Carlos Ibarra Aguiar, pero el funcionario señaló que no le asignaron un lugar en el presídium y lo mandaron a una de las mesas más alejadas, lo que generó su indignación y decidió abandonar el lugar.

Luego, hace unas semanas fue Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región Noroeste de la Confederación de Canaco, quien acusó al gobierno municipal de estar llevando a cabo actos de hostigamiento en su contra.

Pues todo esto al parecer no le ha caído en gracia a Ayala Robles, pues hace unos días se llevó a cabo el arranque del operativo “Diciembre Seguro” en el que tradicionalmente se invita al Presidente de Canaco, sin embargo, en esta ocasión ninguno de los miembros de esa cámara fue requerido.

“En grupos o en cámaras empresariales están metidos personajes… y están trabajando para su proyecto político en específico, en vez de velar por el comercio, hacer reuniones, asambleas y demás, se la pasan atacando al gobierno porque tienen intereses particulares.

“Yo en un momento formé parte de Canaco porque estábamos en contra de que un grupo la tuviera secuestrada por mucho tiempo y no daban cuentas, no había transparencia y se pasaban la bolita entre uno y otro, cuando ellos quieran dialogar y platicar y no estar atacando los vamos a atender, pero yo no me voy a quedar callado”, expresó Armando Ayala.

Por su parte, el Presidente de Canaco Ensenada, Rafael Chávez Montaño, confirmó que no recibió una invitación para participar en el evento pero aseguró que lejos de temas políticos, la seguridad es lo importante y lo que se debe privilegiar.

“Para nosotros lo importante es que el operativo se haga y que los comercios gocen de la protección que el gobierno les brinda, si él no nos quiere invitar pues no vamos, no pasa nada, lo verdaderamente importante es que se realice el operativo.