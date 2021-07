Verificación ambiental

Todo indica que la verificación ambiental vehicular volverá antes de noviembre, es decir previo a que finalice el mandato de la actual administración estatal, esto luego de que hace poco más de un año las concesiones a particulares finalizaran y no fueran renovadas.

Ahora, los lugares donde se encontraban los “verificentros” sólo son lotes baldíos y oficinas vacías y desvalijadas y vandalizadas.

La verificación ambiental nació como un método para reducir los niveles de contaminación de los vehículos durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, pero la realidad es que su única función fue recaudatoria ya que no era obligatorio pasarla para poder obtener la revalidación de la tarjeta de circulación.

Y así siguió durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, ya que no hubo un cambio en el reglamento para que en realidad fuera una medida para reducir la contaminación de los vehículos.

Ahora, todo indica, al menos lo que ha expuesto la administración estatal, que el nuevo esquema busca que sea parecido al de California, en la que es requisito pasar el “Smog Check” para poder tener los engomados de las placas.

Para esto sin duda deberá haber un trabajo previo con talleres certificados, con la finalidad de no caer en estafas, por lo que la tarea no es sencilla.

De llegar a la instalación del nuevo esquema para antes de noviembre, el sistema estaría operando para la próxima revalidación de tarjetas de circulación y altas de vehículos a partir de noviembre del presente año.

Interponen recursos

Las impugnaciones al proceso electoral en Rosarito han traído un triunfo agridulce para la alcaldesa y candidata electa, Araceli Brown Figueredo, y es que si bien se alzó con un número importante de votos a su favor, que la colocaron muy por delante de sus más cercanos competidores, su triunfo definitivo aún no le llega.

Los partidos Fuerza X México y Redes Sociales Progresistas, además del Independiente, Fernando Serrano, interpusieron recursos de revisión relativos al cómputo municipal y por supuesto, a la entrega del acta de mayoría que le da a Brown Figueredo el triunfo en la pasada contienda electoral.

Dicen los que saben, que se prevé que esta semana se dictamine al menos en el caso del Independiente la resolución en el Tribunal Estatal Electoral, donde ya se piensa que muy seguramente se le dará “palo”, pero el caso se llevaría, como debe ser, al Tribunal Federal Electoral, allá en Jalisco, donde se dice, hay esperanzas de que algo se mueva.

Lo cierto es que aún no se sabe bien a ciencia cierta, cómo perjudica esto en el proceso de transición para el próximo gobierno que encabezará, si otra cosa no pasa, Araceli Brown, pues como todo es tan novedoso la ley que no ha sido actualizada, se tiene que interpretar “como dios da a entender”, y es ahí donde radica la preocupación de los puristas de la ley.

Piden proteger la playa

Hace un mes, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la clausura del proyecto de remodelación de Playa Hermosa en Ensenada, argumentando que afectaría a las dunas costeras y que no contaba con la autorización de impacto ambiental.

En ese sentido, ayer diversos grupos ambientalistas ofrecieron una rueda de prensa para solicitarle al Gobierno Municipal que se lleve a cabo una mesa de trabajo en la cual participen expertos en temas de procesos costeros y que el proyecto pueda llevarse a cabo de la mejor manera sin alterar el ecosistema.

“Reiteramos la solicitud al presidente municipal para proteger nuestras playas que paulatinamente hemos ido perdiendo en nuestra bahía precisamente por obras de infraestructura que generan procesos erosivos y no queremos que se vuelva a repetir esta situación”; expresaron a través de un documento los ambientalistas.