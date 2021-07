Difícil decisión

Quienes ya están sintiendo la presión social son los regidores de los cinco ayuntamientos en el Estado, puesto que los cabildos ya se encuentran dentro del plazo de un mes para votar la reforma a la constitución local aprobada por el Congreso del Estado que legalizó los matrimonios igualitarios o "gay".

Para que la reforma al artículo siete de la constitución sea válido, al menos cuatro de los seis Ayuntamientos en la entidad deben votar favorablemente, de ahí que las agrupaciones a favor de los matrimonios igualitarios y quienes están en contra, es decir los organismos Profamilia, andan tras los ediles para tratar de que comprometan su voto cuando llegue a la sesión de Cabildo.

De hecho, ayer en Mexicali "atoraron" a varios ediles para exponer sus posturas y tratar de convencerlos para sacarles el anhelado voto. Entre los que fueron abordados primero por las agrupaciones pro matrimonio igualitario estaban Adriana López Quintero, Cristina Mares y Ricardo Morelos.

Aunque para que se llegue a la sesión de Cabildo en Mexicali para realizar esa votación, aún falta que la comisión de Legislación, presidida por el regidor José Ramón López Hernández, de Morena, cite a sus integrantes. Ya los había convocado para el pasado viernes, pero parece que se dio cuenta que el tema no es tan sencillo, así que decidió recular y no los ha vuelto a citar.

Y es que parece que para el dictamen favorable no le dan las cifras, puesto que de los cinco integrantes de la comisión, los únicos votos a favor serían los de López Hernández y Arnoldo Douglas Álvarez, mientras en contra se dice votarían el panista Héctor Ibarra Calvo y María de la Luz Pérez Rosas. El voto que definiría la aprobación del dictamen sería el de Ricardo Hernández Morelos, quien ha escuchado las peticiones de los grupos a favor de los matrimonios igualitarios y los profamilia, pero a ambos no les ha dicho ni sí ni no.

Así que va a ser interesante en los próximos días la postura del Cabildo de Mexicali, porque desde ambos bandos están ejerciendo presión a los ediles para comprometer el voto.

Aunque una estrategia que pueden usar, pero demostraría una falta de compromiso y madurez política, sería "patear el bote" y dejar pasar los 30 días señalados por la ley sin emitir dictamen, para lograr una "positiva ficta", es decir automáticamente todo Mexicali estaría diciendo sí al matrimonio igualitario.

Habrá que ver también cómo andan los Cabildos de los otros cinco municipios con respecto a este polémico e interesante tema pues ni uno lo ha votado aún.

Por cierto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo de Miguel Mora, hizo un llamado a los integrantes de los Cabildos de los seis municipios, para que aprueben la reforma constitucional local que permite los matrimonios igualitarios.

Las dos caras

Mientras quienes tienen asociaciones de engomados de autos irregulares o llamados “chocolates” o los propietarios de éstos se encuentran felices con la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de regularizarlos, hay otros a los que no les gusta para nada la idea.

Y es que mientras los que tienen esos vehículos conocidos como "chocolate" se manejan al margen de las leyes y reglamentos, sin pagar impuestos, placas, renovación de tarjeta de circulación, revisión mecánica e impuestos municipales, hay decenas de miles que anualmente tienen que destinar parte de su dinero para cumplir con las obligaciones estatales y municipales.

Aparte de eso, las autoridades fiscales estatales realizan la "cacería" de las unidades con placas oficiales sin renovar, pero a su lado pasan sin ser tocados ni con el pétalo de una amonestación los vehículos con "placas" de Onappafa, Anapromex, Condefa y muchas más.

Pero esta situación de impunidad no es sólo a nivel municipal o estatal, puesto que los vehículos irregulares circulan sin ser molestados por las carreteras federales de la entidad, a la vista de la Guardia Nacional sector carreteras y SAT.

Además, los vendedores de autos establecidos y cámaras de comercio tampoco están de acuerdo con la regularización. Así que habrá que ver que rumbo toma esta decisión y cómo se da esto de legalizar estos autos.

Tecate

El antes tranquilo y apacible Pueblo Mágico de Tecate se ha convertido desde hace algunos años en un territorio donde impera la violencia y la delincuencia organizada.

Apenas el domingo fue ejecutado el agente Jesús Manuel Aragón Estrada y el martes por la noche el policía Miguel Ángel Sandoval Zavala, con lo que suman siete asesinatos de agentes del orden en los últimos meses.

En ese municipio la delincuencia ha sentado sus reales, sin que las autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional y el Ejército, puedan imponer de nuevo aunque sea mínimamente la tranquilidad que se gozaba en años anteriores.

A la alcaldesa Zulema Adams, quien ya va de salida, prácticamente ni se le ve por ahí.