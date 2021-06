Ahora sigue el gabinete

Luego del triunfo de Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora de Baja California, ahora toca empezar el trabajo para definir a las mujeres y hombres que formarán el gabinete de trabajo para lo que serán los próximos 6 años en el gobierno estatal.

Entre los personajes que seguramente recibirán invitación está el ex secretario de Educación y coordinador de la campaña de Marina del Pilar, Catalino Zavala Márquez, así como personas que participaron en la campaña en todo momento.

Entre los que participaron desde el principio en la campaña se encuentra Netzahualcóyotl Jauregui, quien fuera secretario del Ayuntamiento e incluso renunció a su cargo mucho antes para concentrarse en la campaña.

Quien también estuvo de lleno en la campaña es Rosela Rojo, quien también dejó su cargo para apoyar a Marina del Pilar.

En su gabinete habrá mujeres, pero estarán en importantes puestos públicos, como nunca antes.

Por cierto, la futura gobernadora, Marina del Pilar señaló que entre broma y broma le ha estado comentando a su esposo Carlos Torres que pudiera ser el próximo Presidente del DIF en el estado, y según comentan ella estaría feliz de que lo aceptara.

Hay que recordar que Carlos Torres ha trabajado directamente en temas de desarrollo social, por lo que conoce a la perfección el trabajo que se debe desempeñar en dicho rubro, así que la posibilidad está abierta.

Los que entrarán

Las sumas y restas se hacen hasta con los dedos en Rosarito entre la “chiquillada”, luego de los resultados preliminares de la elección, que arrojan el triunfo de Araceli Brown, quien repetirá en el cargo, tras obtener poco más de 7 mil votos de acuerdo al PREP.

Por lo pronto, todo parece indicar que la panista María Ana Medina, ex esposa del ex alcalde Antonio Macías, ocupará un espacio en el próximo Cabildo y es que a pesar de representar la tercera regiduría en la fórmula de la alianza Va por BC que encabezó Linda Pimentel, avanzará a la primera posición, luego de que el PRD y el PRI, que tenían la primera y segunda posiciones, no lograrán obtener los votos necesarios para pelear sus lugares.

Se dice que, de acuerdo a los números, el Independiente, Fernando Serrano, que quedó en la segunda posición, podría colocar dos regidurías, es decir el ex alcalde Silvano Abarca, entrará al Cabildo junto con Karely Leal.

Por el lado del PES, Delia Salazar, ocuparía un espacio y por el MC entraría Sandra Rocío Jiménez Gutiérrez, aunque sería casi con calzador pues sus números no son muy holgados.

Por Morena se dice que el actual regidor Miguel Ángel Ávila, podría dejar el espacio poco tiempo después de que arranque el próximo ayuntamiento, para dar paso a Fidel Mogollón, quien es su suplente.

Por lo demás, repiten en la posición también José Félix Ochoa, quien se registró como representante de los indígenas y María de los Ángeles Gómez y debutarían como nuevos regidores Stepanie Esquivel y Fernanda Montoya.

Quieren Bajar a Cota

Por los pasillos del PRI dicen que se está dando una férrea pelea por la representación plurinominal en el Congreso del Estado, entre el tecatense Román Cota Muñoz, que contendió por el Distrito 06 y Olga Macías, por el Distrito 09.

Trascendió que el equipo de Olga Macías, trata de bajar a Ramón Cota, que encabeza el primer lugar de la lista de posibles aspirantes a la plurinominal por el tricolor con un 10.06% de votación.

En el siguiente orden quedó abajo colocada Olga Macías con el 6.5%, Epifanio Melendez, que contendió por el 12 Distrito con 5.54%, Sergio Almazán, por el Distrito 15 con el 5.76% y Claudia Campos, por el Distrito 1 con el 5.19%.

Dicen que Román Cota, está haciéndole frente a los embates de Olga Macías, preparando a su equipo jurídico.

El tecatense Cota, quien compitió por el Distrito 06 es Licenciado en Derecho con Maestría en Administración Pública, abogado practicante y con experiencia en la docencia, fue regidor en el XXIII Ayuntamiento de Tecate y de llegar a la curul, será uno de los diputados más jóvenes del nuevo congreso local.