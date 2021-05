Corrupción e impunidad

Un fuerte operativo policiaco sorprendió a Mexicali la madrugada del viernes, cuando agentes municipales capturaron a trece personas, dos de ellas agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en posesión de armas, chalecos antibalas, vehículos y nada más y nada menos que 80 mil dólares (un millón 544 mil pesos).

La situación se puso tensa cuando los supuestos federales tras ser detenidos, advirtieron que tanto ellos como el resto del grupo capturado con el armamento, pronto saldrán porque serán protegidos por sus superiores en la Subdelegación de la FGR en Mexicali.

Quién sabe qué pensará de esto el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque se supone que con la nueva institución "autónoma" se iba a erradicar la corrupción e impunidad.

Aunque quizá el flamante fiscal ande ahorita más atareado inventando carpetas de investigación para los candidatos opositores a la 4T, por lo que una situación como la registrada en Mexicali no le interesa.

Por cierto, cuando era Procuraduría General de la República cuando se registraba una detención de presuntos delincuentes muy peligrosos, de inmediato mandaban de Ciudad de México un avión de la dependencia o militar, para trasladarlos a la capital del país y hacerse cargo de la investigación la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Encuentros finales

Candidatos a las alcaldías y a la gubernatura de Baja California tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas y contrastar sus ideas con sus contrincantes.

Esta semana se llevarán a cabo los últimos debates oficiales organizados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) cuyo formato ha sido cuestionado por algunos, sobre todo por la participación tan activa de los conductores y la falta de debate en sí.

Mañana será el encuentro de los candidatos a la Presidencia Municipal del pueblo mágico de Tecate, que es el municipio donde hay más candidatos, pues son 11.

El martes 18 de mayo será el debate entre los contrincantes para la Alcaldía de Playas de Rosarito, donde la alcaldesa Aracely Brown busca la reelección, pero tiene 9 contrincantes, algunos de ellos muy fuertes, ella sí estuvo presente en el debate anterior donde se defendió de las críticas a su gobierno.

El miércoles 19 será el encuentro entre quienes buscan la silla presidencial en el puerto de Ensenada, ahí también el alcalde Armando Ayala busca la reelección, pero él de plano no quiere saber nada de debates, no se presentó al anterior, pues dice que no se quiere ir a pelear, y al parecer prefiere andar con bailecitos para tik tok.

El encuentro de los que buscan la Presidencia Municipal de Mexicali está programado para el jueves, ahí tampoco Morena hizo alianza, por lo que son 10 los candidatos.

Mientras que el viernes será el debate de Tijuana, por cierto la candidata de Morena de esta ciudad, Montserrat Caballero, es otra de las que no acuden a debates, según que no le gustó el formato de los encuentros oficiales, pero tampoco acudió al que organizó Tijuana Innovadora.

El domingo a las 20:00 horas será el tercer y último debate oficial de los candidatos a la gubernatura de Baja California.

Cabe recordar que en el primero estuvieron los siete aspirantes, pero ya para el segundo ya no acudió la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila.

Habrá que ver cómo se desarrollan estos encuentros y si los candidatos tienen más que ofrecer.

Con esto, el Ieebc que preside Luis Alberto Hernández Morales, concluirá con los debates oficiales que fueron un verdadero reto sobre todo con la tecnología, pues fueron virtuales por los tiempos de pandemia.

Aburto

Apenas hace una semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció con bombo y platillo que había logrado "proteger" a Mario Aburto Martínez, asesino confeso y sentenciado del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, para cambiarlo de prisión porque según el "angelito" recibe malos tratos.

La institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra, que ahora es prácticamente un apéndice del Poder Ejecutivo federal, anunció que Aburto iba a ser trasladado "en breve" al penal de El Hongo, en el municipio de Tecate.

Pero a nivel estatal las autoridades han señalado que no han recibido información sobre ese traslado.

De hecho, apenas el viernes pasado, el periodista Joaquín López Dóriga publicó en su columna que Piedra Ibarra ha tenido dos reveses en los últimos días. Uno de esos reveses es que "un penal de mediana seguridad rechazó recibir a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, que afirma tener nuevas pruebas de su inocencia".

Se había comentado que Aburto iba a ser recluido precisamente en el penal de mediana seguridad de El Hongo. Así que ahora parece ser que el cambio de Aburto al penal de Baja California quedará en veremos.