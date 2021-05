Sigue el PES sonando



La grilla polaca está a todo lo que da, luego de los constantes cambios que ha hecho el Partido Encuentro Solidario, pero los golpes y señalamientos ya no son sólo contra los errores que cometió el partido morado, sino que ya alcanzaron al Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Resulta que el ex priista y ahora representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, José Obed Silva Sánchez, aprovechó la recta e hizo señalamientos al instituto para que se abra una investigación ante la Fiscalía Especializada en Materia Electoral de la Fiscalía General del Estado.

Esta posible investigación se da luego de que el Tribunal de Justicia electoral de Baja California señalara que 17 de las 20 fórmulas que presentó el PES tuvieron cambios, por lo que se daría informe a la fiscalía especializada.

Por cierto, parece que el apellido Leyzaola no tiene la suerte a su favor ya que uno de los cambios que hizo el partido, pero al que el tribunal dio reversa, fue el colocar a Irán Juliana Leyzaola Osorio como primera en la lista de regidores, desplazando a Adriana López Quintero.

Tras la queja interpuesta en el Tribunal Electoral, declararon fundada la queja, por lo que el Instituto Estatal Electoral de Baja California deberá dar a conocer de nueva cuenta cómo quedarán las candidaturas del Partido Encuentro Solidario en los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, esperando que ya no se presenten más cambios a menos de un mes de la jornada electoral.

Por cierto, habrá que ver que responde la autoridad electoral en el Estado ante el aprieto en que los metió el PES.



Alcalde tiktokero

Aunque los miembros de su equipo de campaña pensaron que era muy buena idea grabar videos graciosos para llegar a los más jóvenes, la incursión en TikTok del alcalde y candidato a la presidencia municipal de Ensenada, Armando Ayala, no ha caído muy bien y ha generado una ola de memes y comentarios negativos.

Sus videos principalmente son bailando en eventos públicos, su canción favorita es “sapito” de Belinda, pues en uno de los videos aparece saltando al ritmo de ese tema, mientras que en otro video se le ve gozando del baile con un adulto mayor.

También hay otro video que tituló “Ayaladance”, donde demuestra que a pesar de no ser muy hábil con la danza le echa bastantes ganas.

Por último, hay otro video en el que se pone a hacer ejercicio en un gimnasio público con la música de la película Rocky de fondo, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo con apenas unas mancuernas.

Sin embargo, ante la situación de inseguridad que se vive en Ensenada, los videos no han causado nada de gracia, pues a gran parte de los usuarios de redes sociales les parece una falta de respeto perder el tiempo en eso siendo aún Alcalde.

Por cierto, Armando Ayala cuenta con apenas 321 seguidores en dicha plataforma, pero parece que está enfocado más en ésta que en dar a conocer sus propuestas.