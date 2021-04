Definida candidata

Todo indica que Lupita Mora no podrá participar en las próximas elecciones en busca de ser alcaldesa por segunda ocasión, al menos así lo hizo saber Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gubernatura tras la visita del dirigente nacional de Morena.

Hay que recordar que hace algunos días Lupita Mora señaló que buscaría la reelección ya que todavía no estaba registrada Norma Bustamante, quien fuera la seleccionada en la encuesta realizada por el partido.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante el arranque de campaña de la candidata a la gubernatura parece que se disiparon las dudas sobre quien sería la candidata a la alcaldía de Mexicali ya que estuvieron en Baja California, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional y Donají Alba, integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia del CEN de Morena.

Ahora solo falta que Norma Bustamante ponga fecha ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California y que éste la ratifique para que sea oficialmente la aspirante a la alcaldía de Mexicali.

Comentan que donde todavía no se sabe que pasará es en el distrito federal 01 , ya que el INE retiró la candidatura a Juan Meléndrez por tema de fiscalización de la precampaña, por lo que el diputado local se encuentra tratando de arreglar ese “pequeño problemita”; hay que recordar que el mismo dirigente nacional señaló que irán a las instancias correspondientes para que las candidaturas de su partido sean respetadas, incluida la de Melendrez, por lo pronto siguen en la espera de que se resuelva, lo malo para él es que las campañas ya iniciaron.

Buscan lugar en planilla

Dicen que la lucha es mucha, y por eso los morenistas de Rosarito siguen deschongados, para lograr un espacio en la planilla de la alcaldesa Araceli Brown, quien busca reelegirse en el encargo, por un periodo más.

Los que saben aseguran que las cosas están entrampadas en la designación del Síndico, pues mientras Brown Figueredo defiende a capa y espada a su ex oficial mayor, Jaime Ibarra, las bases morenistas que han andado camino con Fidel Mogollón, no han dado su brazo a torcer y buscan que esa posición sea para su líder, luego de que no pudo competir por la alcaldía, debido a la equidad de género.

También dicen que hay jaloneos entre los aspirantes a una regiduría, ya que la lista de apuntados es tan larga y los espacios tan pocos, pues sólo se cuenta con cinco posiciones, lo que los ha obligado a hacer de todo para ganar las simpatías de la alcaldesa, como en una especie de concurso, para saber quién es el más querido.

Por lo pronto, se dice que la ex directora del DIF, Stepanie Esquivel, ya está formada, al igual que los actuales regidores Félix Ochoa y María de los Ángeles Gómez, pero quien no tiene ninguna posibilidad de reelegirse es la regidora Ornela Ruedas, quien dejó de ser independiente para brincar al bando morenista esperando ser considerada.

Van por MC

El Partido Movimiento Ciudadano ya está listo con los candidatos a Diputados Federales, quienes a partir del 4 de abril iniciaron campaña, los elegidos fueron José Luis Mejía Ojeda en el distrito 01; Edna Paulina Gutiérrez Rubalcava por el Distrito 02 y Luis Fernando Gómez Navarrete en el 03.

En el distrito 04 está registrado ante el Instituto Nacional Electoral Xóchilt De Labra Monreal; en el 05, Farah Risk Morales; para el distrito 06, Jorge Francisco Guzmán Méndez; mientras que en distrito 07, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y cerrando con el distrito 08, Martha Paulette Gallardo Galindo.