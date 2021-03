Restricciones

Todo indica que algunos municipios no echarán las campanas al vuelo en esta Semana Santa y algunas actividades se mantendrán con restricciones a pesar de que la autoridad estatal dio mayores libertades con protocolos establecidos, con la finalidad de mantener estables los casos de Covid-19.

El municipio de Mexicali mantendrá restricciones en la playa del malecón de San Felipe la cual estará cerrada, aunque sí permitirá el tránsito en el malecón para que puedan consumir en los establecimientos, también en ocupación restaurantera, al menos los propios restauranteros señalaron que mantendrán la ocupación al 75%

En Tijuana, las playas permanecerán cerradas, hay que recordar que el Estado señaló que se permitiría un aforo reducido con protocolos, pero el Ayuntamiento que dirige Karla Ruiz MacFarland determinó que sería más seguro que estuvieran cerradas.

En Ensenada se tendrá abierta la playa pero con vigilancia constante para evitar aglomeraciones y horarios establecido de 9:00 a 17:00 horas; mientras que en Playas de Rosarito tendrá las playas abiertas, aunque también con horarios.

El Sector Salud de Baja California, Alfonso Pérez Rico, señaló que se prevé el inicio de la tercera ola a finales de abril, la cual en otros países ha sido más fuerte que las anteriores, por lo que el tema de seguridad no debe tomarse a la ligera.

Sorpresas de la política

Tremenda sorpresa, comentan, se llevaron en el círculo político al conocer la designación del exdiputado Obed Silva como coordinador electoral del Partido Verde en Tijuana.

Silva fue borrado del PRI desde hace más de un año por lo que se convirtió en “freelance” por lo que el diputado Fausto Gallardo presidente del Verde, lo buscó para contratarlo, dada su experiencia electoral.

Con la inclusión del ex secretario de gobierno municipal de Tijuana a la coalición "Juntos Hacemos Historia", vía el Partido Verde, se fortalecen los candidatos de dicha coalición en especial Monserrat Caballero ya que a Obed se le vio en las últimas semanas cercano al equipo de la joven diputada.

Vaya vuelcos que da la política y ahora se suman a la causa morenista una cantidad de especialistas electorales que han acompañado al Obed Silva durante muchos años. La contienda se va a poner buena.

Movimientos en la política rosaritense

La nominación de Herlinda Pimentel Serafín, para encabezar la candidatura a la Presidencia Municipal de Rosarito por la alianza “Va por México” PAN-PRI-PRD, parece ser que causará serias fracturas en la estructura de la defensa del voto en este municipio, ya que José Salvador Acosta, abandonará el barco panista, para unirse al independiente Fernando Serrano.

Según se comenta, con él se irán al menos 40 panistas que conocen de “pé a pá” todo lo que se debe hacer el día de la elección, para asegurar que los votos sean bien contados y por supuesto que lleguen a las urnas.

La decepción, dicen algunos, tiene su origen en las maniobras y acuerdos que el PAN realizó con los mandamases de la alianza, pues al parecer Pimentel Serafín no ha logrado calar en el ánimo de sus apoyadores, menos aun cuando hace tiempo renunció públicamente al PRI, que hoy le da la oportunidad de encabezar su causa.

Atrás quedaron las aspiraciones de la panista América Soto, que organizó toda una revolución para lograr la candidatura, pero al final sus acciones no fueron bien vistas por aquellos que toman las decisiones pues “se brincó las trancas”, y ahora ni siquiera se le dará oportunidad de ser la suplente de Herlinda Pimentel, como se rumoraba.

La “ganona” sin duda será Mayra Espinoza Solís, del PRD, pues posiblemente podría ser regidora al ocupar la primera posición en la planilla de Pimentel Serafín. Este miércoles, se dará a conocerla planilla que acompañará a Herlinda Pimentel y según se dice, estará presente la candidata a la gubernatura Lupita Jones, para dar algo de empuje, pero los conocedores de la política rosaritense, aseguran que la salida de Salvador Acosta, apenas es el inicio de la renuncia de muchos panistas que buscarán otras opciones para aliarse.

Mientras los morenistas siguen entrampados por la candidatura a la sindicatura, pues Fidel Mogollón, la reclama como un derecho per se, pero el ex oficial mayor y transportista de servicio público, Jaime Ibarra, tiene todo el apoyo de la alcaldesa Araceli Brown, es su gallo, pues, y ahí está el conflicto, que no parece fácil de destrabar.