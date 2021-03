Del Poder Judicial

En el Poder Judicial del Estado andan "cocinando" una reestructuración que involucraría a las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

De hecho, se dice que formalmente no hay acuerdo alguno, pero eso no quiere decir que el tema no se haya tratado ya en corto en el Consejo de la Judicatura, presidido también por Fragozo López.

La propuesta que existe es mandar dos salas civiles del TSJE a la Zona Costa, más específicamente a Tijuana, con el argumento de "acercar" la justicia hacia esa región de Baja California.

Todo esto parece tomar mayor fuerza a partir del acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado, que acaba de decretar que la Cuarta Sala penal, a partir del 1 de abril se convierte en la Cuarta Sala civil.

De esta manera, el TSJE contará con la Primera, Segunda y Cuarta salas civiles, mientras que la Tercera y la Quinta Sala serán en materia penal.

Quién sabe si posteriormente se llegue a lo que se comenta de trasladar la Segunda y la Cuarta Sala a la ciudad de Tijuana.

Incluso, circulan versiones entre los empleados del Poder Judicial del Estado, en el sentido de que les advirtieron que de concretarse ese plan, quien quiera irse será por su cuenta, y quien de plano puede ir diciéndole adiós a la chamba, porque en Tijuana hay cientos que pueden ocupar el cargo.

Así que por el momento, la única confirmación oficial publicada en el Boletín Judicial del Estado con número 14 mil 43, publicado ayer, es la de la Cuarta Sala que será especializada en materia civil a partir del primer día de abril.

Por cierto, habrá que ver qué ocurre con los Secretarios Proyectistas, puesto que la mayoría tienen experiencia penal, algunos durante varios lustros, y de buenas a primeras recibirán asuntos civiles.

Justicia descansa

Por cierto, la justicia bajacaliforniana podrá descansar a pierna suelta durante toda la Semana Santa, porque aunque regularmente se permite a los trabajadores suspender labores el jueves y viernes santos, los Consejeros de la Judicatura ajustaron el calendario para jalar fechas otros días y permitir la suspensión de actividades lunes, martes y miércoles. De esa manera desde hoy al 4 de abril no abrirá el Poder Judicial del Estado, salvo los Juzgados Penales donde deben de tener guardias para cumplir los términos y recibir detenidos.

La tercera ola

Las advertencias en varias partes del mundo y en México se han dado: Después de la Semana Santa viene una nueva ola de afectados por el coronavirus.

Mexicali, Tijuana y el resto de los municipios no son la excepción y pueden recibir el embate del mortal virus, porque aunque en las últimas semanas ha habido una reducción en los contagios, pueden venir un rebrote de la enfermedad con consecuencias lamentables.

En todas las ciudades bajacalifornianas se puede observar prácticamente la actividad normal, que si no fuera porque aún hay gente que usa cubrebocas, o por el gel y los termómetros a la entrada de establecimientos, cualquiera diría que la situación es "normal".

Ya la investigadora Laurie Ann Ximénez Fyvie, doctorada en la Universidad de Harvard y profesora e investigadora de Microbiología, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, autora del libro "Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México", lanzó la alerta de que viene fuerte la tercera ola de Covid en México.

Mientras esto sucede, en lugar de alertar y reforzar los exhortos a la población para cuidarse, el "zar" de la pandemia, Hugo López Gatell, apareció el jueves en su conferencia vespertina para lanzarse contra los medios de comunicación por dar a conocer las cifras de muertos, oficialmente más de 200 mil al día de hoy.