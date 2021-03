Rebatinga en Rosarito

Siempre no, la ex alcaldesa de Rosarito y actual directora del Servicio Nacional de Empleo en Baja California, Mirna Rincón, decidió no contender a ninguna posición en las próximas elecciones, que ya la colocaban como candidata del PT a la alcaldía del quinto municipio.

Parece ser que la funcionaria, de último momento, decidió quedarse en su posición actual y no mover el avispero aún más en la ya de por sí rebatinga que traen los aspirantes a esta alcaldía, que literalmente se arrebatan a representantes de grupos que pudieran llevarles votos, el día de la elección.

Es decir, todos contra todos, sin importar si aún están identificados con algún partido político, como en el caso del ex alcalde Javier Robles, quien “sonaba” como posible candidato de la alianza PRI-PAN-PRD para volver a ocupar la silla presidencial, sueño que la designación de la cuota de género le arrebató, pues deberán postular a una mujer para este municipio.

Resulta que hace unos días, la candidata a la gubernatura por Morena, Marina del Pilar Ávila, acudió a un evento de jóvenes organizado en Rosarito por Rocío Adame, quien busca ser la favorita en las encuestas para gobernar Rosarito.

Los que saben de esto, aseguran que Ávila Olmeda, venía iba exprofeso a ese evento, pero en fast track se organizó una carne asada en la casa de Antonio Serret, quien desde hace meses se encuentra convaleciente a raíz de un evento cerebro vascular, mientras era delegado del Instituto de Movilidad.

Hasta aquí todo pudiera parecer normal, pues Serret Rodríguez, pertenece a Morena, lo raro es que el guateque lo organizó Robles Aguirre, saque usted sus cuentas.

Fue así como se logró que en las benditas redes sociales aparecieran fotos de la candidata no solo con Rocío Adame, sino también de la alcaldesa Araceli Brown, quien busca ser reelecta, pero eso sí, como debe ser en eventos organizados por separado.

Así que la batalla por conseguir los votos que representa la figura de Rincón Vargas, ya están en la pelea.

Despedidas

Luego de toda una semana de eventos públicos y arranques de obra finalmente este sábado pidió licencia la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, haciéndole honor a la frase "con bombo y platillos".

La primera presidenta municipal electa de Mexicali decidió despedirse con un tour turístico acompañada de medios de comunicación en Mexicali, Tijuana y otros municipios de la zona costa, donde ha estado muy activa en las últimas semanas.

El tour recorrió las obras realizadas por la administración municipal, terminando con la inauguración de un nuevo restaurante de comida china.

A partir de hoy Lupita Mora tomará el cargo luego de que el Congreso del Estado le tome protesta.

Por cierto quien estuvo en Mexicali ayer fue el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, quien estuvo acompañado de Marina del Pilar en el programa de rescate de vivienda abandonada.

Encuestas

Ayer en algunos teléfonos de la ciudad de Tijuana llegó una grabación en la que hacían una especie de encuesta. En la misma preguntaban por cual votaría para la Presidencia Municipal de Tijuana.

La primera opción en las respuestas era Jorge Ramos, pero por Morena pusieron la opción de Vicenta Espinoza, además de Julián Leyzaola y Adriana Milanés, además la opción de indeciso.

También preguntaban sexo, nivel máximo de estudios y nivel socioeconómico.

Así que ya andan a todo lo que da midiendo al menos la popularidad de los aspirantes y eso que las campañas aún no comienzan.