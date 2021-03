Transparencia judicial

Donde se están preparando para implementar la transparencia en las sentencias es en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

Se debe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó desde hace tiempo a emitir una versión pública de las sentencias, y ahora corresponderá al Poder Judicial del Estado empezar a transparentarlas.

De esta manera, personal del Poder Judicial del Estado ha empezado a recibir capacitación por parte del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, para que aprendan a elaborar versiones públicas de las sentencias.

Se debe recordar que los documentos y expedientes a publicar, deben tener algunos datos reservados o confidenciales.

Sin duda este procedimiento resultará todo un reto para el personal encargado de impartir justicia, puesto que las versiones públicas de las sentencias tendrán que emitirse a la brevedad.

De hecho, la capacitación para el personal es a través de un programa que se dará en el transcurso del año por parte del Instituto de la Judicatura.

Actualmente para solicitar una versión pública de una sentencia, se tiene que recurrir al área de transparencia del Poder Judicial del Estado, donde tras el plazo legal es entregada una versión en la que los nombres y datos clasificados son sustituidos por una serie de puntos, que ponen de malhumor a la secretaria que le corresponda revisar y sustituir los datos delicados, porque tiene que leer todo el expediente para evitar se filtre algún dato no autorizado.

A ver si cuando quede listo el nuevo mecanismo el sistema es más rápido, porque las versiones públicas de las sentencias tendrán que subirse al portal del Poder Judicial del Estado.

Quieren la candidatura

Quien sigue muy decidida en buscar la candidatura para la alcaldía de Mexicali es la senadora por Baja California, Alejandra León Gastélum, que este jueves pedirá oficialmente licencia para dejar su cargo en el Senado.

Por cierto, León Gastélum sigue muy confiada en que será la elegida en la encuesta interna de Morena, de la que se esperan resultados en alrededor de dos semanas, a tal grado que aseguró que un resultado donde ella no quede seleccionada "no sería creíble", y llegaría incluso a impugnarlos en caso de no salir a su favor.

Cada vez está más cerca el momento de la definición y habrá que ver quien es la o el elegido ya que además de Norma Bustamante, Karen Postlehwaite y Alejandra León Gastélum, también se anotó en la interna, Alberto Rodrigo Sánchez Aguilar.

Sánchez Aguilar quien es catedrático, se anotó por la vía de candidato ciudadano, toda vez que la convocatoria lo permitía, ahora tocará esperar que resultado arroja la tan esperada encuesta y si todos los actores que participen la aceptan.

Dicen que a finales de marzo será cuando Morena dé los nombres de los elegidos.

Nuevo dirigente inmobiliario

La Asociación de Profesionales Inmobiliarios en Mexicali tiene un nuevo dirigente luego de que Alfonso Alfredo Aguilar Ochoa tomara protesta.

Entre los puntos que buscan trabajar en el sector inmobiliario, según comentó Aguilar Ochoa es la profesionalización del sector, así como el tema de la vivienda abandonada.

El nuevo presidente de la API detalló que el tema de las casas abandonadas es un problema en las viviendas del sector medio y medio-bajo, dicho problema lleva años, veremos si eso se logra abatir.

Apuesta Marina al deporte

Comentan que la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha tenido como uno de sus mensajes más emblemáticos que la cultura y el deporte son la combinación que aleja a los niños y jóvenes de las conductas antisociales.

Por ello, dicen que sus esfuerzos han estado encaminados en ese sentido, con inversiones en materia de infraestructura deportiva en colonias populares.

Ayer recorrió los avances de las obras en las colonias Alamitos, Nacionalista y Pueblo Nuevo, además se encuentra coordinando los trabajos para instalar el primer centro Probeis en Mexicali.