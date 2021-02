De la Baja Sur

El que acaba de aparecer en las "benditas" redes sociales en un video que se ha viralizado, es el procurador de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, ex secretario de Seguridad Pública en Baja California y ex Ministerio Público en la ya extinta Procuraduría General de Justicia de la entidad.

De la Rosa aparece en un video grabado el 6 de febrero pasado en las oficinas de la Procuraduría en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde un abogado que se ostenta como "asesor jurídico" de los papás de una víctima de homicidio, le reclama porque no quiere dejarlo entrar a una reunión con estos.

El Procurador, con voz pausada como es su estilo, le pide esperar fuera de la oficina pero el engallado asesor jurídico alza el tono de voz, exigiéndole le diga por qué no puede entrar a la reunión con los progenitores, siendo que es asesor y fue contratado por los padres de la víctima, quien presuntamente murió a manos de agentes de la policía municipal.

Uno de los momentos más álgidos es cuando De la Rosa está a punto de cerrar la puerta para dejar fuera al abogado, pero finalmente cuando éste se va a llevar a los papás, el funcionario accede a que se quede.

Entre los abogados de Baja California Sur se hizo un escándalo, pues dicen que el Procurador estaba atropellando los derechos de las víctimas de tener a su abogado en ese tipo de reuniones.

Por cierto, por otro lado, dicen que en aquellas tierras bajasureñas ha tenido una buena reducción de delitos, comparado con otras entidades del país y con su vecina del norte.

Ruido

Todo indica que el Sindicato de Burócratas que dirige Manuel Guerrero Luna en el Estado, luego de estar pasmado durante algunos meses ahora está muy activo con las manifestaciones.

La primera fue hace algunos días por el pago de los burócratas jubilados, motivo por el cual citaron a pase de lista en Centro Cívico, lo curioso es que el líder sindical ya tenía una reunión concertada con el Secretario de Hacienda estatal, al igual que otros líderes sindicales.

El atraso en pagos de los jubilados era igual en los maestros pero a diferencia, la líder sindical de la sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo primero privilegió el diálogo, no así Guerrero Luna.

La nueva protesta se dio ayer en las instalaciones del Ayuntamiento de Mexicali, en el que burócratas y familias protestaron por la falta de entrega de plazas de jubilados a sus familiares.

Lo curioso es que en el Ayuntamiento han dicho que revisan el tema, y no han negado las plazas, pero están analizando el cómo poder realizarlo, pero de nueva cuenta prefirieron protestar, aunque esto tengo como riesgo la aglomeración de personas en tiempos de Covid.

Según se dice entre algunos sindicalizados, una parte importante de la burocracia está desencantada de Guerrero Luna, por lo que ahora busca de nueva cuenta mostrar que está con los burócratas.

Declines

Parece que en la alianza “Va por Baja California” siguen las indecisiones y según comentan han sido varios los personajes que han declinado participar en el proceso electoral 2021.

Según dicen, el ex alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez ya dijo que no va por una nueva elección para la alcaldía de Mexicali; misma situación de la priista Guadalupe Gutiérrez Fregozo, quien ha decidido no participar.

Y según dicen tampoco en el PRD tienen seguros a sus candidatos ya que el regidor perredista Fernando Rosales, tampoco irá como candidato por una diputación.

Todo parece indicar que la coalición seguirá buscando los perfiles idóneos para la elección del próximo 6 de junio.