Justicia injusta

En el Poder Judicial del Estado, donde se supone que debe imperar la justicia, existe injusticia, al menos para un amplio sector de trabajadores, entre los que se incluyen a los actuarios, Secretarios de Acuerdos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Todos ellos tienen algo en común: Son personal de confianza sin gozar de garantías laborales, a no ser el puro sueldo que perciben.

Ese personal de confianza del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, lo único que tiene seguro es el cheque y el despido.

De ahí en fuera, no gozan de prestaciones, no tienen seguridad social, es decir, pueden trabajar más de 30 años y no recibir una pensión cuando acabe su vida laboral. Cotizan al Issstecali pero sólo cuentan con servicio médico.

En el caso del personal del Semefo, el trabajo es de alto riesgo, sobre todo durante la pandemia por el manejo que realizan diariamente de los cadáveres.

Dentro del Poder Judicial del Estado, aparte del personal sindicalizado que goza de todas las prestaciones, los únicos que han logrado un haber de retiro, y sin aportar un solo peso, son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El personal de confianza no podrá gozar de ese tipo de privilegios.

Prácticamente ese personal es "desechable", porque al terminar su vida laboral por edad o por despido, se van con las manos vacías.

Apenas hace una semana los agentes de las corporaciones policiacas en Baja California lograron una victoria en el aspecto laboral, con la aprobación de la Ley de Seguridad Pública a iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Los gendarmes y sus familiares ahora sí gozarán de mejores condiciones laborales, pero tuvieron que picar piedra para lograr ese avance.

Ahora son los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado quienes se quedan rezagados en ese aspecto.

'Independientes'

Fernando Serrano García buscará la alcaldía de Playas de Rosarito por la vía independiente, tal como ya le habíamos adelantado en este espacio

Acudió a registrarse ante el Instituto Estatal Electoral en Mexicali justo antes de que venciera el plazo para que se anotarán las candidaturas de este tipo.

Lo curioso es que registró como su primer regidor a quien ya fuera dos veces presidente municipal de Rosarito, Silvano Abarca Macklis.

Cabe recordar que hasta hace unas semanas Serrano García fungía como Subsecretario General de Gobierno en Tijuana, cargo que dejó para poder irse tras la Alcaldía de Rosarito.

Y aunque se había manejado de que iría por un partido u otro, al final al parecer lo convencieron de que su poder político le ayudaría para ir sin marcas.

En las pasadas elecciones respaldó la candidatura de la actual alcaldesa Araceli Brown Figueredo, sin embargo, ahora parece que le hará la competencia.

Precampañas desairadas

Pues la pandemia ha modificado muchos aspectos y la política no la ha librado. En estas fechas, es para que los aspirantes a Gobernador ya anduvieran a todo lo que da con promoción.

Y es que de acuerdo al calendario oficial, el 23 de diciembre arrancaron las precampañas para quienes busquen la gubernatura.

Hasta ahorita hay dos aspirantes claros: Marina del Pilar Ávila Olmeda por la alianza que encabezará Morena y Alejandro Mungaray Lagarda por Movimiento Ciudadano.

Los demás partidos siguen en jaloneo y viendo a quien avientan al ruedo.

En el caso de Marina dejó en claro que por la situación de la pandemia Morena decidió no hacer precampañas, mientras que en el caso de Mungaray, pues no quedó en claro pero tampoco se ha visto mucha promoción.